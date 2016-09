Uns 11.000 alumnes repartits en els tres sistemes inicien el curs escolar

Al voltant d’11.000 alumnes, repartits gairebé en terços als tres sistemes educatius, comencen avui el curs escolar 2016-2017. Així ho va confirmar ahir el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, que va dir que s’està a l’espera de les dades definitives de matriculacions però va remarcar que s’estima una estabilitat en les xifres, com l’any passat.

Jover també va anunciar que té previst reunir-se amb les associacions de pares i mares dels diferents sistemes per explicar-los els canvis que hi ha hagut en el transport escolar, que redueixen el nombre d’autobusos i modifiquen alguns trajectes amb la intenció d’optimitzar recursos en un servei que costa al Govern quatre milions d’euros, després de reduir mig milió en els darrers dos anys.

Jover va explicar “s’han generat informacions, algunes de les quals són interessades, i donarem informació i ho traslladarem a les associacions de pares i mares per explicar bé els canvis”. El ministre també va advertir que els primers dies es poden donar algunes incidències i estan disposats a “donar solucions ràpides per ajustar tots els canvis”.

Pel que fa a l’entrada en funcionament del centre unificat de l’Escola Espanyola, l’ambaixador d’Espanya, Manuel Montobbio, no es va voler pronunciar ahir perquè va explicar que diumenge que ve s’espera la presència del secretari d’Estat d’Educació espanyol en la cimera de ministres d’Educació que se celebra amb motiu de la capitalitat cultural iberoamericana.

REPTES DELS DOCENTS

Des del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) encaren el nou curs escolar posant el punt de vista en dos aspectes que consideren primordials, i que es pot dir que van lligats al nou curs polític, que també comença avui. Es tracta de la llei de la funció pública i de la llei del cos d’Educació.

Aquestes dues qüestions, segons el secretari general del SEP, Gregori Gutiérrez, ocuparan gran part del curs escolar. “Estem a l’espera de la llei de la funció pública. El ministre Jordi Alcobé ens va dir que seríem uns interlocutors en aquesta reforma i estem a l’espera d’establir un calendari per participar-hi.”

Quant a la llei del cos d’educació, competència aquesta del ministeri d’Educació i d’Ensenyament Superior, el SEP va rebre la presentació de “l’esbós” del text legislatiu, “però ara hem de treballar amb el ministre Èric Jover”. Segons Gutiérrez, aquesta tasca ocuparà gran part del temps “perquè no podem fer cap participació superficial, som interlocutors privilegiats del col·lectiu d’educació”.

En el curs escolar que comença avui, per primer cop des de fa molts anys hi haurà nou personal fix, que estarà en període de prova. Són aquells que van passar l’edicte de l’any passat. El SEP també espera que aquest curs “es mantingui el compromís d’obrir places noves amb un edicte que podria sortir al gener, de quinze o vint places, segons va anunciar el ministre Jover”, va explicar Gutiérrez.