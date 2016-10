Uns 200 caps de bestiar participaran en la 38a Fira concurs d'Andorra

Uns 200 caps de bestiar boví, equí i oví prendran part aquest dijous en la 38a Fira concurs d'Andorra que se celebra a l'aparcament situat davant de l'edifici administratiu del Govern. Els animals concursen en diferents seccions i poden obtenir premis de 240, 120 o 90 euros.

La 38a edició de la tradicional Fira concurs d’Andorra se celebra aquest dijous. Enguany s’espera la participació d’uns 200 caps de bestiar boví, equí i oví repartits en 30 explotacions, una xifra semblant a la de les edicions anteriors.

La fira està organitzada pel Departament d'Agricultura, del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, amb la col·laboració de l'Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d'Andorra. Se celebrarà a l’aparcament situat davant de l’edifici administratiu del Govern, al costat de l'antiga plaça de braus. De les 6 a les 9 hores tindrà lloc l’arribada dels animals, a les 11 hores es procedirà a la seva classificació i a les a 13 hores es farà el repartiment de premis.

La participació a la fira està oberta a tots els ramaders del país amb bestiar boví, oví i equí registrat al padral. Per a la realització de la classificació es disposa de dos jurats, un específic per al XIII Concurs nacional de la raça bruna d’Andorra i l’altre per a la resta de seccions.

Cal destacar que tots els animals concursen en diferents seccions seguint el reglament del concurs que està publicat al BOPA. Els tres primers guanyadors de cada secció obtindran un premi econòmic de 240 euros, 120 euros i 90 euros respectivament.