Valoració positiva de la 1a Fira de Productes Ecològics del Pirineu

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell clourà una nova edició aquest vespre amb una bona valoració per part de l'organització d'aquests tres dies de fira. A més, la principal novetat d'enguany, la Fira de Productes Ecològics del Pirineu ha gaudit d'una bona acceptació per part dels assistents i segons l'organització l'objectiu serà potenciar aquesta fira en pròximes edicions. D'altra banda, el formatge tou de Casa Mateu ha estat el guanyador del segon concurs popular de formatges artesans del Pirineu

La tradicional Fira de Sant Ermengol posarà punt final a la seva edició d'enguany aquest vespre, després de tres dies d'activitat comercial i culinària. Segons la tinent d'alcalde de Promoció de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Mireia Font, aquesta fira "vol seguir avançant per anar revalidant, any rere any, l'èxit de visitants, artesans i comerciants". A més, Font també ha comentat que l'ajuntament continua realitzant esforços per tal d'aportar innovació a la tradició. Fruit d'aquest procés, l'organització ha fet un balanç positiu de la 1a Fira de Productes Ecològics del Pirineu i ha comentat que l'objectiu serà potenciar aquesta fira, perquè esdevingui un referent en la tradicional fira de degustació alimentaria.

D'altra banda, la 22a Fira de Formatges Artesans del Pirineu ha estat el gran atractiu pels visitants, amb una gran afluència de persones al llarg d'aquests dies que han aprofitat per degustar formatges en les 45 parades disposades a la fira. I precisament, el públic ha estat l'encarregat de triar el guanyador del segon concurs de formatges artesans del Pirineu, un trofeu que enguany ha estat pel formatge tou de Casa Mateu.