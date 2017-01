Vaquèira-Beret atura el trasllat de neu amb camions i helicòpters

L’estació de Vaquèira-Beret ha utilitzat camions per traslladar sacs de neu des de les cotes més altes fins a les més baixes per fer front, d’aquesta manera, a la manca de precipitacions. Ahir, però, l’estació aranesa va parar aquest trasllat i va començar a produir neu amb canons.

De moment ha paralitzat l’enginyós sistema que havia posat en marxa per tenir el complex amb unes garanties mínimes per a la pràctica de l’esquí. Per al transport de la neu també s’ha utilitzat helicòpters, que deixen caure els sacs com si es tractés d’una nevada. Les baixes temperatures dels darrers dies han permès tornar a posar en funcionament els canons de neu i aparcar momentàniament aquesta pràctica, permesa dins d’un mateix complex. Vaquèira-Beret actualment té funcionant 28 dels 35 remuntadors i 84 dels 151 quilòmetres esquiables.

La Vall d’Aran no ha registrat pràcticament cap precipitació durant el novembre i el desembre.