Veïns i Apapma temen que el Govern aposti per importar més residus

Preocupació entre els veïns i els ecologistes. Això és el que ha deixat l’acord signat la setmana passada entre el Govern i l’Agència de Residus de Catalunya per importar 10.000 tones de brossa anuals de les comarques veïnes per ser cremades al forn de la Comella. Tant el representant dels veïns a la comissió d’informació i vigilància del Centre de Tractament de Residus, Roger Padreny, com el president de l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (Apapma), Carles Iriarte, van exposar ahir el temor que després d’aquest conveni l’executiu aposti per ampliar el volum de deixalles fins a arribar a les 65.000 tones anuals, la quantitat màxima que accepta aquesta instal·lació.

Padreny va remarcar que en aquest assumpte la salut és la qüestió més important ja que “no té un preu econòmic”. En el mateix sentit es va expressar Iriarte, que va exposar que la importació de residus “no entendrem que esdevingui una font d’ingressos per al Govern” per pagar rotondes o contractar funcionaris. De fet va especificar que l’entitat entén que els ingressos que s’obtinguin per aquestes 10.000 tones que ara vindran de la Cerdanya i l’Alt Urgell es destinin al cent per cent a polítiques de reutilització i reciclatge i a despesa sanitària, tenint en compte que la combustió d’aquests residus generarà més contaminació i que el càncer és la primera causa de mort al Principat. Padreny també va fer èmfasi en aquest darrer aspecte i va recordar que al país no es disposa de dades concretes sobre aquesta malaltia.

Per tot plegat, el president de l’Apapma i el representant dels veïns a la comissió d’informació i vigilància del forn van indicar que entenen que s’ha de ser solidaris amb Catalunya, però demanen que la importació d’aquests residus sigui temporal i amb unes dates clarament establertes. Així, Padreny va assenyalar el perill que a la Cerdanya (que avui té l’abocador de Bellver al final de la seva vida útil) no s’hi construeixi cap instal·lació nova i que s’acabi implantant el trasllat de la brossa a Andorra “com a costum”. A l’últim, també considera que aquest acord amb Catalunya és una altra manera de justificar com treure rendibilitat d’un forn que està sobredimensionat i que requereix una quantitat de tones per funcionar.

Després de la signatura de l’acord, l’Apapma preveu demanar una reunió amb la ministra de Medi Ambient per conèixer les intencions de l’executiu sobre aquesta matèria i es contactarà amb els col·lectius catalans que s’hi han mostrat en contra (com ara la CUP) per obtenir més informació i valorar les accions que es podrien emprendre. Iriarte va afegir també que si cal tornaran a organitzar xerrades i jornades divulgatives amb entitats com ara Greenpeace i tornaran sortir als carrers o a emprendre les mesures administratives o legals que calgui.

Iriarte va reiterar que el centre de la Comella és una instal·lació obsoleta i que fins fa dos anys, segons els paràmetres de la Unió Europea, era un forn d’eliminació i no pas de recuperació energètica. Arran de les pressions dels lobbys de la incineració es van modificar els paràmetres i ara, tot i que “pels pèls”, el centre ja entra dins d’aquesta segona consideració, un fet que obre la porta a la importació de residus de països comunitaris.

Andorra rebrà 10.000 tones l’any de brossa procedents de la Cerdanya i l’Alt Urgell

El Govern i la Generalitat de Catalunya, a través del ministeri de Medi Ambient i l’Agència de Residus de Catalunya, respectivament, van signar dijous passat un acord per iniciar el trasllat a Andorra de residus procedents de Catalunya, en un primer estadi de l’abocador de Bellver, que es troba a “la fi de la seva vida útil”, va assenyalar el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost. En total seran 10.000 tones de “residus municipals” procedents de l’administració (no de privats), tal com va informar el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, que es cremaran al Centre de Tractament de Residus (CTRASA). Ara es negociarà amb la comarca de l’Alt Urgell per poder tirar endavant un procés similar. Per a la importació cap a Andorra se seguiran els mateixos protocols que ja s’apliquen per al transport a la inversa, és a dir per a les 70.000 tones de residus que s’envien d’Andorra a Catalunya cada any.

CTRASA revaloritza a l’any 38.000 tones de residus, xifra que representa una injecció a la xarxa de distribució de FEDA de 14,16 GWh anuals. Això representa el 2,42% del consum intern d’electricitat. Amb les 10.000 tones procedents de Bellver, s’incrementarà en 4 GWh més la producció del forn. En altres paraules, és el consum de 800 llars del país (ara són 3.000), i es podrà arribar fins al 3% de la producció del consum nacional, va informar Rossell.

El transport començarà aquest trimestre i es farà amb “les garanties de trasllats de residus que marca Europa”, va assegurar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. De fet, les mateixes que ja s’apliquen actualment amb el procés a la inversa, és a dir, amb l’exportació de residus cap a Catalunya (com piles o aparells electrònics).

Tost també va aprofitar per recordar que l’acord no ha d’implicar “un relaxament de les polítiques ambientals” en matèria de reciclatge per part de les comarques implicades. Per la seva banda, l’ambaixador espanyol a Andorra, Manuel Montobbio, va destacar “l’acció diplomàtica” espanyola a Brussel·les per aconseguir “la flexibilització i comprensió” de la UE en matèria de trasllat de residus.