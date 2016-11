Vives tanca, després d'onze dies, la visita pastoral a Andorra la Vella

El copríncep episcopal i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, conclou aquest divendres la visita pastoral a Andorra la Vella amb una trobada amb els representants de Càritas i un dinar al Col·legi Sant Ermengol. La visita pastoral a la capital del Principat s'ha estès durant onze dies en els quals el copríncep ha visitat els principals equipaments. El protocol estableix una visita pastoral per parròquia i any, per la qual cosa en feia set que l'arquebisbe no visitava oficialment Andorra la Vella.