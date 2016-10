Xerrades sobre adolescència, a les Valls del Nord

Els departaments de Joventut d’ Ordino i la Massana han organitzat una nova acció conjunta. Es tracta d’un cicle de quatre xerrades centrades en la prevenció d’hàbits i conductes que poden afectar als joves des de diversos punts de vista.

“La idea de fer aquest cicle va sorgir de l’Escola de Pares, ja que es van plantejar problemàtiques que afecten els joves”, ha explicat la consellera d’Educació, Joventut i Esports de la Massana, Natàlia Cusnir, que ha remarcat la importància de detectar a temps les conductes de risc.

Per la seva part, la consellera de Joventut , Educació, Cultura i Benestar d’Ordino, Vanessa Fenés, ha remarcat que es tracta de “xerrades de caire pedagògic i educatiu, que esperem que donin resposta a les inquietuds i preocupacions pròpies de l’adolescència i de la societat complexa en què vivim”.

Les xerrades aniran a càrrec de les psicòlogues Mariona Buxó i Sònia Bigordà, del gabinet Psico B. Les sessions són gratuïtes i les inscripcions es poden fer als telèfons dels dos centres joves.

La dues primeres xerrades tractaran sobre el bullying. La primera sessió, el 12 d’octubre a la Massana, estarà adreçada als joves, mentre que l’altra, el 13 d’octubre a Ordino, està pensada per als pares. La temàtica estarà enfocada tant des de la vessant de l’agressor com de la víctima.

La tercera proposta, el 9 de novembre a la Massana, girarà al voltant de les xarxes socials i els riscos que se’n deriven, des del robatori de dades persones a la usurpació d’identitat o el mite de l’amistat a les xarxes.

La darrera sessió, el 10 de novembre a Ordino, estarà centrada en els trastorns alimentaris, com la bulímia o l’anorèxia.

Els punts joves són una bona eina per detectar possibles problemes ja que sovint els adolescents s’adrecen als monitors.

També són centres lúdics, que organitzen activitats atractives durant tot l’any però en especial durant els períodes de vacances extraescolars, com per Tots Sants, amb una setmana carregada de propostes, com sortides a Port Aventura i el Saló del Manga o tallers de maquillatge i cuina terrorífica.