Cinc detinguts per maltractaments en l’àmbit domèstic en una setmana

La policia va detenir fins a cinc persones per maltractaments en l’àmbit domèstic entre el 19 i el 25 de desembre, segons va informar ahir el cos de segu­retat.

Les primeres actuacions van tenir lloc dijous a la matinada a Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, on es va detenir una dona de 29 anys i un home de 26 anys, tots dos residents, com a suposats autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic, després de constatar que els implicats s’haurien discutit i agredit mútuament en el domicili particular.

Ja dissabte, i després de ser requerits en un domicili de Sant Julià de Lòria, una patrulla policial va procedir a detenir una dona resident de 45 anys com a suposada autora d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic després d’haver maltractat presumptament la seva mare.

Finalment, diumenge a la nit es va detenir dos homes residents de 22 i 29 anys com a suposats autors dels delictes contra la integritat física i moral i l’honor, després d’una baralla a l’interior d’un domicili particular d’Andorra la Vella. Tot sembla indicar, segons relata la policia, que els dos homes s’haurien agredit i posteriorment el detingut de 29 anys hauria maltractat la seva parella. A més a més, durant la intervenció també hauria injuriat els agents del cos de seguretat.

D’altra banda, divendres a la matinada la policia va detenir també un jove resident de 26 anys després que se saltés un punt de control d’alcoholèmia al nucli urbà de la capital i que s’iniciés una persecució. Al jove, a qui a més van comissar 0,9 grams de cocaïna, 2,3 grams d’haixix i 0,6 grams de marihuana, se’l va detenir com a suposat autor dels delictes de des­obediència greu a funcionaris de policia en l’exercici de les seves funcions, de conducció amb una taxa d’alcoholèmia d’1,15 g/l, refús de sotmetre’s a la prova de control de tòxics i per possessió de droga tòxica.

A més, en el marc de la campanya de controls d’alcoholèmia, la policia va detenir dos residents de 61 i 64 anys. També van ser detingut, per circular amb una taxa d’alcohol superior a la permesa, un jove de 24 anys, després de cometre una infracció del Codi de la circulació; un de 31 anys, després de tenir un accident amb danys materials, i un home de 44 anys, en un control rutinari, a qui a més s’acusa d’un presumpte delicte de desobediència d’una suspensió governativa del permís de conduir.

D’altra banda, el 19 de desembre la policia va detenir un turista de 43 anys com a suposat autor dels delictes contra el patrimoni, la llibertat i l’honor, després que fos requerida una patrulla per un hotel d’Escaldes-Engordany ja que el detingut hauria trencat la porta d’entrada a l’establiment en no funcionar-li la targeta d’accés. A més, durant la intervenció hauria tingut un comportament despectiu, amenaçador i injuriós amb els agents.

També per un presumpte delicte contra l’honor, la llibertat i la funció pública, els agents van detenir dissabte a la matinada un jove turista de 26 anys al Pas de la Casa després que s’hagués requerit una patrulla des d’un local d’oci nocturn per problemes amb una persona a l’exterior.