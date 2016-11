Denuncien quatre persones per pescar il·legalment en un pantà

Els agents rurals van interceptar la setmana passada quatre pescadors furtius francesos pescant il·legalment a l’embassament de Sant Antoni, al terme municipal de Salàs de Pallars (Pallars Jussà). Els pescadors utilitzaven com a esquer peix viu, pràctica totalment prohibida pel risc que comporta d’introducció d’espècies invasores. Es dóna el cas que dos dels pescadors ja van ser denunciats pels mateixos fets el 29 de gener passat al mateix lloc, per la qual cosa estan pendents de judici per un delicte contra la protecció de la fauna. Aquests pescadors s’enfronten a penes que van dels 6 a 24 mesos de multa i fins a tres anys d’inhabilitació. El material confiscat (estris de pesca) està valorat en més de 15.000 euros, sense comptar el preu dels peixos, que els furtius venen presumptament al mercat francès.

En el cas del mes de gener també eren quatre pescadors francesos i els van poder localitzar els peixos invasors dins d’un dipòsit amb un sistema d’aireig a l’aigua per mantenir-los vius. Aquesta situació es va poder detectar quan l’embarcació va arribar a la vora de l’embassament en acabar de pescar. Ara, aquests ciutadans francesos han canviat una mica el modus operandi i, un cop acabada l’activitat de pesca i encara dins de l’embassament, es van desfer dels peixos invasors alliberant-los al pantà per no deixar proves. En el moment de desfer-se dels peixos no sabien que els agents rurals els estaven observant des de la vora amb un telescopi de 65 augments, i per tant en van poder ser testimonis. Els pescadors, quan van arribar a la vora del pantà, duien les canyes equipades amb un esquer autoritzat, però en l’examen posterior dels peixos morts es va poder observar que alguns s’utilitzaven per atraure els peixos de l’aigua.

Un cop fetes les corresponents denúncies als quatre pescadors, es va comissar tots els estris utilitzats per cometre les infraccions. En total, es van interceptar les canyes amb rodet, els vivers, les caixes amb material de pesca, els sonars utilitzats per localitzar els peixos i 40 lucioperques i 11 perques americanes (black-bass), un total d’uns 70 quilos de peix. El material està valorat en més de 15.000 euros, sense comptar el preu dels peixos, que els furtius venen presumptament al mercat francès.

Les infraccions comeses pels pescadors estan catalogades com a greus en la Llei d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals de Catalunya. Les multes van de 601 a 6.000 euros per a cada pescador. La mateixa llei preveu com a agreujants els casos de reincidència o afectació greu al medi, i aconsella de multar amb el màxim previst.