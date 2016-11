Detinguda per trencar la porta i entrar al pis de la seva exparella

La policia va detenir dissabte passat una dona, resident de 21 anys, com a suposada autora dels delictes contra la inviolabilitat de domicili i contra el patrimoni. Els fets van tenir lloc a les 8.45 hores, a Escaldes-Engordany, quan la jove va accedir “il·lícitament”, segons va informar el cos, al domicili de la seva exparella, on hauria entrat trencant la porta a cops de peu per, un cop dins, escorcollar l’habitatge. A més, la detinguda duia a sobre 2,2 grams de marihuana.

Aquesta és una de les tretze detencions que s’han fet la darrera setmana, del 31 d’octubre al 6 de novembre. En concret es va detenir dues persones per delictes contra la salut pública, quatre per delictes contra la seguretat col·lectiva i set per altres il·lícits penals. Així, el 4 de novembre, a les 3.17 hores, a Escaldes-Engordany, el cos va detenir una dona resident de

34 anys per desobediència, resistència, injúries i amenaces als agents de policia en ser controlada a l’exterior d’un local d’oci nocturn. La detinguda hauria causat aldarulls i alteració de l’ordre en aquest establiment. Una segona detenció es va efectuar en un local d’oci nocturn. Va ser el 5 de novembre, a les 5 hores, a Escaldes-Engordany. En aquest cas es va detenir un jove resident de 26 anys com a suposat autor d’un delicte contra la funció pública i contra l’honor. Va ser controlat en proferir injúries als agents de policia, als quals també va llançar un got de vidre, que va causar danys al vehicle oficial, segons van assenyalar.

Violència de gènere

Per altra banda, la policia va detenir dos homes per violència de gènere. La primera detenció va ser el 31 d’octubre, a les 11.50 hores, a Escaldes-Engordany. En aquest cas es va detenir un home no resident de 29 anys com a suposat autor de maltractaments físics en l’àmbit domèstic a la seva parella, així com per un presumpte consum de cocaïna. Els fets van tenir lloc en un hotel d’aquesta parròquia, on l’home també hauria causat diversos danys a l’habitació que ocupava la parella. La segona va ser el 3 de novembre, a les 18.15 hores, a Andorra la Vella. La policia va detenir un home resident de 29 anys com a suposat autor de maltractaments físics en l’àmbit domèstic a la seva parella. En aquest cas els fets van ocórrer al domicili de tots dos.

Per altra banda, el 3 de novembre, a les 00.52 hores, a Andorra la Vella, el cos va detenir un jove resident de 19 anys que es va trobar en possessió de

0,3 grams de cocaïna en un control rutinari. L’endemà, a les 2.15 hores, a Andorra la Vella, i també en un control rutinari, es va trobar un home resident de 37 anys en possessió de

0,2 grams de cocaïna.

Per últim, el 3 de novembre, a les 19.20 hores, a Encamp, els agents van detenir un home resident de 41 anys per trencament d’una privació judicial del permís de conducció. Així mateix, l’endemà, a les dotze del migdia, a Sant Julià de Lòria, es va detenir un home no resident de 21 anys per desobediència d’una ordre d’expulsió governativa. A més a més, el detingut estava en possessió de 0,6 grams d’haixix.