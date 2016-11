Detinguda una dona amb més de 80 grams de productes estupefaents

Una dona resident de 32 anys va ser controlada diumenge a la frontera francoandorrana de Porta amb 54 grams d'speed, 23,3 grams de ketamina, 6 grams d'opi i 0,6 grams d'èxtasi, quan es disposava a entrar al país en un turisme particular. Aquesta és una de les deu detencions dutes a terme per la p opi, policia la setmana passada, en què també es va detenir, la matinada de divendres, dos joves residents de 19 i 21 anys a Andorra la Vella com a presumptes autors d'un delicte de maltractament i lesió a una persona en una baralla multitudinària a l'exterior d'un local d'oci de la capital.

Aquesta setmana, també, hi ha hagut una detenció per maltractament en l'àmbit domèstic. Es tracta d'una resident de 36 anys, que va ser detinguda a Santa Coloma dimarts passat per una agressió de parella en un domicili particular.

També van detenir un no resident de 57 anys que en un control d'identitat a la frontera francoandorrana va tenir una "actitud no col·laboradora i desafiant envers els agents interventors", segons la policia, i una resident de 19 anys la matinada de diumenge com a presumpta autora d'uns delictes contra la funció pública, l'honor i la llibertat. La patrulla havia intervingut a l'exterior d'un local d'oci de la Massana per separar dos parts enfrontades, moment en què la noia va presentar una actitud agressiva i resistent, proferint insults i amenaces als agents interventors.

Altres quatre persones van ser detingudes per superar els límits d'alcohol al volant. Una de les persones detingudes va donar 3,21 grams d'alcohol per litre de sang.