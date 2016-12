Detingut un home per haver lesionat presumptament el seu fill de pocs mesos

La Justícia investiga el cas d'un home, resident a Escaldes de 46 anys, per presumptament haver agredit el seu fill, nadó de pocs mesos de vida. Tal com ha informat la policia, van ser els propis pares els que van dur el nen a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, arran de les lesions que tenia. L'informe mèdic va constatar que les lesions podrien estar causades per agressions, motiu pel qual es va procedir a la detenció del pare del nen, el dia 1 de desembre. Encara s'ha d'acabar de determinar si es tracta d'una agressió voluntària o d'una negligència, ha afegit el cos policial.

Aquesta detenció s'emmarca en les set que es van fer durant la setmana passada, del 28 de novembre al 4 de desembre. Dins d'aquestes, també destaquen dues presumptes agressions contra les seves parelles. Concretament, va ser detinguda una dona resident de 37 anys per uns fets ocorreguts al seu domicili d'Andorra la Vella, i un home no resident de 29 anys, per presumptes agressions a la sortida d'un local nocturn de la Massana.

Durant la setmana passada també es va detenir un home resident de 38 anys per patir un accident de circulació de danys materials a Escaldes. En fer-li la prova d'alcoholèmia va donar positiu per una taxa d'alcohol d'1,63 g/l.

Així mateix, es va detenir a un home no resident de 33 anys quan volia entrar al país des d'Espanya amb 0,3 grams d'heroïna i 4,7 grams de marihuana. Això va ser el dia 30 i l'endemà, a Andorra la Vella, la policia va detenir un resident de 18 anys, en trobar-se en possessió d'una balança de precisió i 9,5 grams de marihuana presumptament destinats a la venda.

Finalment, els efectius policials van detenir un home resident de 23 anys, per crebantament d'una privació judicial del seu permís de conducció.