Dos andorrans detinguts com a líders d’un grup criminal de contraban

La guàrdia civil va detenir entre el 25 i 28 de novembre deu persones relacionades amb un grup criminal dedicat al contraban de tabac. Entre elles hi figuren dos andorrans, de 30 i 33 anys, que ja han ingressat a la presó i són considerats els màxims responsables del grup, que “haurien introduït en l’últim mes tabac de contraban per valor de mig milió d’euros”, segons diu el comunicat de la guàrdia civil. Entre els detinguts hi ha sis veïns de l’Alt Urgell, un de la Cerdanya i un d’Eivissa.

Els dos andorrans detinguts i empresonats en l’intent de fugida van envestir els vehicles dels efectius de la guàrdia civil de la Seu d’Urgell i van ocasionar danys i lesions a alguns dels agents.

L’operatiu policial ha culminat amb la detenció d’aquestes deu persones, d’edats compreses entre 30 i 64 anys, per delictes de contraban, pertinença a grup criminal i contra la seguretat viària, atemptat contra agent de l’autoritat i un delicte de danys. La guàrdia civil diu que “s’ha desmantellat l’estructura d’un important grup criminal dedicat al contraban de tabac procedent d’Andorra, que durant l’últim mes hauria introduït tabac valorat en mig milió d’euros”.

Investigació

L’operatiu ha permès detenir no només els responsables del transport del tabac sinó també els dos màxims responsables financers del grup criminal.

L’enquesta es va iniciar amb les tasques dels serveis de prevenció fetes per components de la secció fiscal de la guàrdia civil de la Seu d’Urgell, a través dels quals van tenir coneixement que un grup de gent de les comarques de l’Alt Urgell i Cerdanya, pel mètode del fardell i amb una extensa xarxa de col·laboradors, introduïa diàriament per la muntanya quantitats de tabac que emmagatzemaven en una finca d’Ardòvol, al terme municipal de Prullans. En l’operativa es va detectar fins a vuit vehicles amb els seus ocupants i altres persones, que, ocultes al terreny, feien funcions de contravigilància i pilotatge del transport per evitar ser detectats.

En la investigació realitzada en un lloc d’emmagatzematge es va poder comprovar que O.H.P. (30 anys), de nacionalitat andorrana i amb un llarg historial delictiu, utilitzava també el magatzem per transportar tabac a altres destinacions de la geografia nacional fent servir vehicles amb una gran capacitat de càrrega.

L’altre andorrà detingut, J.G.T. (36 anys), que també té antecedents i té relació amb O.H.P., era qui encapçalava les caravanes dels vehicles implicats en el contraban.

Fugida sense èxit

Aquesta investigació va culminar divendres passat, 25 de novembre, amb la desarticulació del grup criminal i algunes detencions al lloc d’emmagatzematge. Va ser a les 22.45 hores, al terme municipal de Prullans, on es va interceptar un BMW 330 amb matrícula andorrana conduït per O.H.P., que va intentar fugir envestint violentament els vehicles policials i causant-los danys i “posant en perill la seguretat viària de la resta de conductors”, diu la guàrdia civil. Després el van detenir.

Un altre operatiu, a les proximitats del túnel del Cadí, amb un Range Rover, també de matrícula andorrana i conduït per l’altre andorrà, va envestir un altre vehicle policial intentant fugir ja que transportava el tabac de contraban.

En l’operativa es va escorcollar immobles a Ardòvol, on es va intervenir més tabac i elements incriminatoris contra el grup criminal, fet que va contribuir a la detenció d’un veí de l’Alt Urgell de 38 anys. Posteriorment, el dia 28 es va detenir sis persones més com a components actius del grup.

En total s’ha comissat un total de “4.262 paquets de tabac ros de diverses marques, valorats en 17.775 euros, quantitats diàries màximes que portaven i acumulaven per evitar ser sorpresos i tenir grans pèrdues en cas de ser detectats pels components de la guàrdia civil”, explica el comunicat.