Els bombers rescaten un gos i un gat en un incendi a l’avinguda Fiter i Rossell d’Escaldes

Els bombers van actuar ahir, al voltant de dos quarts de tres de la tarda, per un avís d’incendi de xemeneia a l’alçada del número 2 del carrer Fiter i Rossell d’Escaldes-Engordany. Fins al lloc es van desplaçar tres camions del cos i una ambulància. Segons va explicar el cap de guàrdia del cos, el foc es va iniciar a la zona dels fogons de la cuina d’un dels habitatges, però només va cremar alguns armaris, tot i que es va originar molt de fum. Al pis no hi havia en aquell moment cap persona, però sí un gat i un gos que van ser rescatats pels bombers.