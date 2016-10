Enxampen un furtiu d’isards a la reserva de caça de l’Alt Pallars

Els agents rurals del Pallars Sobirà van enxampar dimecres un caçador furtiu d’isards al Solà d’Escart, a la Guingueta d’Àneu, dins la reserva nacional de caça de l’Alt Pallars. Es tracta d’un ciutadà resident a Madrid que anava amb un fusell il·legal manipulat, amb un silenciador incorporat, i que en el moment de la intercepció portava els caps de tres isards (1 mascle i 2 femelles). A més, duia un dispositiu d’alta visió, un telescopi, fet que segons els rurals demostra encara més la seva professionalitat per practicar aquesta activitat il·legal.

Els fets li poden suposar una sanció superior a 5.000 euros per haver infringit la norma i la valoració dels animals caçats, ja que la caça regulada dels isards genera ingressos econòmics als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la zona. Aquest furtiu anava acompanyat d’un altre home que li feia de portador i guaita per poder escapolir-se millor dels efectius de vigilància. Els agents rurals van observar la presència d’aquest caçador amb una arma sospitosa de dur un silenciador. En aquesta zona, si es caça l’isard cal anar sempre acompanyat d’un agent rural o d’un guarda, amb el permís corresponent. Immediatament, tres efectius dels agents rurals van muntar un operatiu d’intercepció, i a les quatre de la tarda el van poder enxampar abans d’entrar al vehicle. Se’ls va identificar i denunciar administrativament per caçar sense permís tres isards dins d’una reserva nacional de caça amb l’ús d’una arma il·legal (amb silenciador). Els tres caps, l’arma i el telescopi es van comissar.