Ingressa a la presó per tràfic de drogues i tres robatoris amb força

Els mossos d’esquadra van detenir el 23 de novembre passat un home de 27 anys, de nacionalitat marroquina i veí d’Oliana (Alt Urgell), com a suposat autor d’un delicte de tràfic de drogues i de tres delictes de robatori amb força. La detenció és fruit d’una investigació que es va iniciar a finals del mes d’octubre amb motiu de dos robatoris a la població d’Ogern (Alt Urgell).

Els agents van entrar el dia 23 al domicili del detingut, a Oliana, i durant l’escorcoll van trobar estris sostrets en els dos robatoris, a banda d’ampolles de begudes alcohòliques que estaven relacionades amb un tercer robatori amb força perpetrat també a l’octubre al bar de les piscines d’Oliana. A més a més, es va intervenir disset embolcalls amb cocaïna, preparats per vendre’ls al detall, una bossa amb cabdells de marihuana amb un pes d’uns 327 grams i 1.395 euros en moneda fraccionada.

El detingut, que tenia nombrosos antecedents, va passar el dia 25 de novembre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona i el jutge en va decretar l’ingrés a presó.

El primer robatori a Ogern va tenir lloc en una segona residència i el segon, en una empresa de la població. En tots dos el lladre va forçar una finestra per entrar dins dels edificis. A l’interior de l’empresa va sostreure eines de treball i, a la casa, aparells electrònics i estris de la llar. La investigació va permetre identificar qui era el suposat lladre.

L’home va ser localitzat i detingut el passat dia 23 al matí a Oliana, com a suposat autor d’un delicte contra la salut pública i tres delictes de robatori amb força.