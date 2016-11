La Policia deté dos homes per agressions a la via pública

La Policia va detenir la setmana passada cinc persones, dos de les quals per agressions a la via pública i altres tres per haver superat els límits d'alcohol al volant. Les detencions per agressions són de dos homes que van agredir un altre home i la seva parella, respectivament.

La Policia ha detingut aquesta setmana dos homes per agressions físiques. Així, un dels detinguts és un resident de 23 anys que hauria agredit un altre jove a un carrer d'Andorra la Vella causant-li ferides greus. La detenció va tenir lloc a Escaldes-Engordany i els fets pels quals ha estat detingut van tenir lloc a finals d'octubre. L'altre arrest per agressió és la d'un home no resident de 36 anys que va ser controlat a Ordino com a presumpte autor d'una agressió física a la seva parella, uns fets que van tenir lloc a la via pública.

Altres tres persones van ser detingudes per superar el límit d'alcoholèmia al volant. Així, un resident de 31 anys, que va donar 1,36 grams d'alcohol per litre de sang; un altre resident de 31 anys, que va donar 1,02 g/l després de tenir un accident amb danys materials a Andorra la Vella, i a l'últim, un resident de 33 anys, per conduir amb una taxa d’alcohol d'1,19 g/l.