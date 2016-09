La Policia deté un jove per haver gravat una persona nua amb el mòbil

La Policia ha detingut aquest diumenge un jove resident de 20 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la intimitat, ja que hauria gravat amb el seu mòbil una persona nua. La persona afectada, en adonar-se dels fets, ho va denunciar i això ha comportat la detenció. Aquest és un dels onze arrestos efectuats per la Policia la setmana passada, i entre els quals també cal destacar dos casos de violència domèstica.

Aquesta és una de les onze detencions que ha dut a terme la Policia al llarg de la setmana passada i entre les quals cal afegir, novament, dos casos de violència domèstica. Així, els agents van arrestar divendres un home no resident de 31 anys com a presumpte autor d'un delicte de violència física i psíquica en l'àmbit domèstic. I el diumenge, a Sant Julià de Lòria, va ser detingut un home resident de 65 anys per haver agredit la seva esposa.

També per un delicte contra la integritat física va ser detinguda el divendres a Encamp una dona resident de 36 anys que hauria causat lesions a la cara a una altra en una disputa entre les dos, i un jove resident de 23 anys, que va fer servir un esprai de defensa personal contra dues persones en el marc d'una baralla en un local d'oci d'Escaldes, el dissabte.

Entre les detencions de la setmana passada també cal destacar, dissabte, la d'un jove no resident de 18 anys, com a presumpte autor d'un delicte de furt amb força en grau de temptativa. Els agents van ser alertats ja que aquesta persona va donar cops de peu a la porta d'un establiment comercial d'Escaldes-Engordany, aconseguint, finalment, accedir a l'interior, motiu pel qual va saltar l'alarma. El jove va fugir del lloc dels fets i la Policia el va controlar poc després.

Altres tres persones van ser detingudes a la frontera del riu Runer per possessió de 0,2 grams de cocaïna i 2,2 grams d''speed'. I, a l'últim, va ser detingut un turista de 29 anys a la frontera amb França per haver-se identificat amb una identitat falsa i un jove resident de 20 anys que va donar 1,72 grams d'alcohol per litre de sang després d'un accident amb danys materials.