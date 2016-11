Troben la Martina Alemany Casas sana i estàlvia a Sant Sebastià

La jove barcelonina de 16 anys Martina Alemany Casas va ser localitzada sana i estàlvia ahir a Sant Sebastià, al País Basc, segons van confirmar els Mossos d’Esquadra. Se la buscava des de dilluns, quan els pares van denunciar-ne la desaparició, després que la noia marxés de casa a les set del matí i no tornés. Els familiars van començar a difondre la notícia ràpidament a través de les xarxes socials i es van organitzar batudes de cerca infructuoses al barri de l’Eixample.

Ahir al matí els familiars van trobar a la bústia una carta de la nena on deia que havia marxat de forma voluntària. Una de les pistes que seguien els Mossos era, precisament, que hagués marxat cap al País Basc, atès que la jove havia consultat abans de marxar una pàgina web amb informació sobre aquesta zona.

La policia andorrana també es va posar en contacte ahir al matí amb els Mossos d’Esquadra en assabentar-se pels mitjans de comunicació i les xarxes socials de la recerca de Martina Alemany Casas. Tot i així, des del cos policial andorrà es va informar que no s’havia posat en marxa una recerca per aquest cas, si bé les patrulles estaven alertades sobre aquesta desaparició per si es detectés que la jove era a Andorra.

Des de la policia andorrana van confirmar el fet que els cognoms de la desapareguda són els mateixos que els del nen de quatre anys que va ser atropellat el 2006 en un accident ocorregut a l’aparcament del Punt de Trobada. Els fets van passar quan un toro, un vehicle especial de transport, que circulava pel pàrquing i que portava un contenidor d’escombraries de grans dimensions va atropellar el nen, que va morir.

Ahir, i segons va publicar l’ARA Andorra, la família va indicar que una hipòtesi en què es treballava era la possibilitat que l’adolescent hagués viatjat a Andorra perquè des de la mort del seu germà la jove es troba en tractament psicològic i potser s’hauria desplaçat al Principat ja que aquest desembre farà 10 anys de la mort del seu germà.

Tot i això, la Policia andorrana no va arribar a activar cap dispositiu de recerca perquè des de cooperació internacional, ni la policia nacional d’Espanya o els Mossos d’Esquadra ho van requerir.