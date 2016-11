Un incendi a Canillo causa tres ferits lleus i obliga a desallotjar un bloc d'edificis

Cap a les 8.30 hores d'aquest matí els Bombers han rebut l'avís per un incendi a la urbanització Ribagrossa de Canillo. El fum s'ha originat al pis de dalt d'un dels blocs, on hi vivien tres noies. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, dues ambulàncies del SUM i també la Policia. L'origen de les flames es desconeix, i de moment només se sap que les tres noies quan s'han despertat ja s'han trobat amb l'incendi a casa seva. Totes tres han hagut de ser ateses per inhalació de fum, tot i que no ha calgut que fossin traslladades a l'hospital. Com a conseqüència de l'incendi s'ha hagut de desallotjar tot el bloc de pisos. Els Bombers encara treballen per apagar les flames.

L'incendi s'ha originat en un apartament del tercer pis d'un bloc de pisos de l'urbanització Ribagrossa de Canillo, situada a la carretera del Forn, i segons els testimonis, les tres ocupants de l'habitatge s'haurien despertat a causa del fum. Les tres noies, que havien arribat al país feia només dos dies per fer la temporada d'hivern, han resultat ferides lleus per inhalació de fum i han estat ateses pel SUM al mateix lloc dels fets.

Segons els testimonis, les joves estaven dormint quan s'ha originat l'incendi i s'han despertat amb el fum. Àngel Treviño, un treballador que a les 8 del matí ha començat la seva jornada laboral en unes obres al pis de sota, ha explicat que ha començat a sentir pudor de fum. Primer es pensava que era d'una xemeneia, però quan ha tret el cap per la finestra "he vist un fum que no era normal, molt negre". Per aquest motiu, ha pujat al pis de dalt i ja s'ha trobat les tres noies "molt nervioses perquè el pis s'estava cremant". L'home ha ajudat les noies a treure les seves pertinences cap a l'ascensor, fins que han arribat els bombers, que han rebut l'avís cap a les 8.30 hores.

Treviño ha explicat que les mateixes noies no sabien on s'havia originat el foc, ja que tenien una estufa de pèl·lets encesa al menjador però creuen que l'incendi ha començat en una altra banda. El mateix testimoni ha indicat que tot i que el foc "les ha agafat que dormien", una de les noies és una mica asmàtica i ha estat la que ha alertat de seguida perquè li costava respirar.

A causa de l'incendi, s'ha desallotjat tot el bloc de pisos, tot i que només hi havia quatre apartaments ocupats. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues ambulàncies del SUM, tres dotacions dels Bombers i efectius del Cos de Policia, que investiguen les causes de l'incident. A les 11 del matí, els efectius dels Bombers encara continuaven les tasques d'extinció de l'incendi.