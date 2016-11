Un motorista es fractura la tíbia i el peroné en un accident a Sant Julià

Un motorista, resident de 47 anys, va resultar ferit arran de partir un accident de circulació aquest dimarts al vespre, a Sant Julià de Lòria. Segons informen des del Cos de Policia, el succés va tenir lloc cap a les 20.00 hores i no hi va haver cap altre vehicle implicat. Com a resultat de l'accident, informen des de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, l'home es va fracturar la tíbia i el peroné.

Text: Un conductor de motocicleta, una Peugeot Tweet de 125cc de matrícula andorrana, va resultar ferit aquest dimarts a les 20.00 hores, després de patir un accident a la parròquia de Sant Julià de Lòria. El succés va tenir lloc al punt quilomètric 7 de la CG 1, a la rotonda Molines, on es van desplaçar els serveis d'urgències mèdiques i els cossos de Policia i de Bombers. El conductor està ingresat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb una fractura de tíbia i de peroné.