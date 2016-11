Un motorista mor en un xoc frontal a la C-14

Un motorista va morir ahir a la tarda en un xoc amb un tot terreny a la C-14, a Ribera d’Urgellet (Alt Urgell), segons va informar el Servei Català de Trànsit. L’avís del sinistre es va rebre a les cinc de la tarda i va tenir lloc concretament al quilòmetre 173 d’aquesta carretera, entre l’encreuament de les Valls d’Aguilar i el Pla de Sant Tirs. Per causes encara desconegudes, un tot terreny Land Rover i una motocicleta BMW (tots dos amb plaques espanyoles) van xocar frontalment i, com a conseqüència de la col·lisió, el conductor de la motocicleta va morir. Els ocupants dels vehicles sinistrats eren de nacionalitat espanyola. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar sis patrulles dels mossos d’esquadra, tres dotacions dels bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM. L’accident mortal va provocar retencions de fins a dos quilòmetres a la C-14.