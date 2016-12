Un treballador de 46 anys pateix una fractura lumbar múltiple en caure des d'una alçada de deu metres

Un treballador de 46 anys ha estat traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell al voltant de la una del migdia després d’haver patit una caiguda mentre treballava a les pistes de Vallnord, concretament al sector d’Arinsal. L’operari ha caigut des d'una pilona de deu metres d'alçada mentre es trobava fent tasques de manteniment, segons han confirmat fonts policials. Un helicòpter s’ha desplaçat fins al lloc per recollir el ferit que estava sent atès pels equips sanitaris de pistes. Posteriorment, s'ha realitzat l'atestat policial en el lloc dels fets juntament amb la inspecció laboral per esbrinar les circumstàncies de l'accident. El treballador ha estat traslladat a l’Hospital on ha estat diagnosticat d’una fractura múltiple de la columna lumbar. A primera hora de la tarda, ha estat sotmès a intervenció quirúrgica.