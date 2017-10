3.000 persones passaran pel setzè Festival de Titelles d'Encamp i El Pas de la Casa

El Festival de Titelles d'Encamp i El Pas de la Casa s'ha convertit en una cita anual ineludible per a les famílies amb infants. Des del departament de Cultura del comú encampadà calculen que uns 3.000 espectadors gaudiran dels quatre espectacles que hi ha programats al llarg del cap de setmana. Les dues propostes d'aquest dissabte, 'Xefs' i 'L'endrapasomnis' han penjat el cartell de complet. Pels espectacles programats per aquest diumenge, 'Cas Caputxeta' i de nou 'Xefs', pràcticament ja no queden entrades. Després de setze edicions i amb el festival de titelles ja consolidat, des del Comú d'Encamp començaran a treballar, a partir d'ara, per ampliar l'edició del 2018 en dies i nombre d'espectacles i companyies participants.

Èxit de públic a la setzena edició del Festival de Titelles d'Encamp i El Pas de la Casa, que es celebra durant aquest cap de setmana. Des del departament de Cultura del comú encampadà calculen que uns 3.000 espectadors gaudiran dels quatre espectacles que hi ha programats. Les dues propostes d'aquest dissabte, 'Xefs' a la sala de festes del Pas de la Casa i 'L'endrapasomnis' a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp, han penjat el cartell de complet. A més, després de cada funció, els infants realitzen un taller on creen el seu propi titella, conduit pels mateixos actors de l'obra.

Després de setze edicions i amb el festival de titelles ja consolidat, des del Comú d'Encamp començaran a treballar, a partir d'ara, per ampliar l'edició del 2018. Tot i que encara no hi ha una estructura clara, la idea és allargar-ne la durada, per tal de poder oferir més espectacles i, per tant, que també hi puguin participar més companyies, seguint un model similar al que presenta la Fira del Teatre de Tàrrega.

