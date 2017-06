Abel Tomàs dirigeix per primer cop l’ONCA en el Concert Jardins de Casa de la Vall

El tradicional Concert Jardins de Casa de la Vall, que ofereix cada any l'ONCA, comptarà aquest any amb la direcció del violinista Abel Tomàs, membre del Quartet Casal i que dirigirà els músics de l'orquestra que per primera vegada es posen sota la batuta d’un concertino director convidat. S'interpretaran peces de Mozart i Pärt. Les entrades es posen a la venda aquest mateix dilluns 12 de juny a un preu de 15 euros. El dia del concert costraran 20 euros.

El tradicional Concert Jardins de Casa de la Vall, que tindrà lloc el dimarts 27 de juny, comptarà aquest any amb la direcció del violinista Abel Tomàs. Membre del distingit Quartet Casals, dirigirà els músics de l’ONCA que, per primera vegada, es posen sota la batuta d’un concertino director convidat. L’audició s’iniciarà amb el 'Concert per a violí núm. 5 en la major, K 219', de Mozart, el més llarg de tots els que va escriure entre el 1773 i el 1779 i que, si bé s’estructura en la disposició clàssica en tres moviments, presenta una sèrie de particularitats que el fan únic.

Seguidament, s’interpretarà 'Fratre', una de les obres més cèlebres de Pärt, que s’estructura amb una seqüència d’acords aparentment estàtics però de gran espectre harmònic, separats per un motiu recurrent a la percussió. S’hi afegeixen una sèrie de variacions a càrrec del solista, molt en la línia de l’estil que ha fet famós el compositor, l’autor viu més interpretat.

Mozart i la 'Simfonia núm. 29 en la major, K 201', una de les obres més conegudes de l’època de joventut, escrita el 1774, tancaran l’actuació. Els seus quatre moviments segueixen una estructura i una orquestració clàssiques.

Les entrades per assistir al concert, organitzat pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, amb la col·laboració del Consell General, es posen a la venda aquest dilluns 12 de juny al web www.onca.ad, a 15 euros (venda anticipada) i 20 euros (el dia del concert). En cas de pluja, el concert es farà al vestíbul del Consell General.

Cal recordar que el dimecres 14 de juny, a les 20.30 hores, a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, tindrà lloc el Concert d’Estiu amb el programa Gala lírica Haendel, una proposta en format ONCA Bàsic. Hi actuaran Josep Martínez Reinoso i Francesc Planella (violins), Jordi Claret (violoncel), Eva del Campo (clavicèmbal) i Jonaina Salvador (soprano).