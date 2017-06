Álex de la Nuez tocarà a la Fada

El cartell de la Fada per al juliol inclou una desena de cites amb un nom històric: Àlex de la Nuez, ex de Los Zombies, Tequila i Álex & Christina, que hi desfilarà el 7 de juliol. Completen la programació Mr. Sóriver (1 de juliol), San Dak (6 de juliol), Rio Viré (8 de juliol), Lobo Aparici (13 de juliol), La Jam de l’Espai (14 de juliol), Bosco (15 de juliol), Oriol Barri (20 de juliol), The Magic & Loss Orchestra (21 de juliol) i Rodrigo Soler (22 de juliol).