Andorra participarà en la 35a Setmana del llibre en català de Barcelona del 8 al 17 de setembre

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’àrea de Lectura Pública i Biblioteques, participarà en la 35a Setmana del llibre en català de Barcelona que se celebrarà del 8 al 17 de setembre a l’avinguda de la Catedral. La participació a l'esdevenimnt, que esdevé anual, agruparà sota el mateix estand, el número 3, el Govern d’Andorra, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu.

La Setmana del llibre en català és una mostra que té per objectiu promoure la lectura i la venda de llibres en llengua catalana. Enguany agruparà 163 expositors repartits en 62 estands (www.lasetmana.cat). Els objectius de la presència d’Andorra són aixoplugar els editors andorrans i pirinencs, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet per encàrrec o amb suport institucional i exposar, d’aquesta manera, una mostra del ventall cultural del Principat i del Pirineu.

Els editors del país, els escriptors i les entitats i institucions que tenen producció editorial podran vendre les seves obres en el mateix estand, i donar un relleu especial a les darreres novetats. Com a novetat, aquest any s’editarà un catàleg que inclourà el conjunt de les obres a la venda a l’estand.

D’altra banda, es disposaran també d’obres d’autors andorrans publicats per segells catalans com Grup 62, Meteora o Males Herbes. S’oferiran en total uns 218 títols, inclòs algun material amb un format diferent del llibre, com la revista Portella i la revista que edita Àgora Cultural cada any.

La presència andorrana s’acompanya de diverses activitats que tindran lloc en diversos espais. Destaquen les activitats del dia 9 de setembre, que els organitzadors han agrupat sota el nom de Dia dels Pirineus, per donar-ne més visibilitat.