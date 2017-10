Andorra Romànica, per als artistes del país

Gelabert confirma el trasllat a Santa Coloma del centre d’interpretació, i avança que a Pal hi exposaran autors locals; avui es presenta el pla de museus.

Ho havia avançat el cap de Govern, Toni Martí, en l’últim debat d’orientació política: el centre d’interpretació Andorra Romànica tancarà la setmana que ve les portes i ja no les tornarà a obrir. Com a mínim, a Pal, que ha sigut casa seva des de la inauguració, el 2002. L’equipament es traslladarà a l’edifici que ha d’acollir els frescos de Santa Coloma, a la rotonda d’Enclar. Però això serà en una data encara per determinar, tot i que segons el plec de bases del concurs –el termini va expirar per cert dimecres passat– el projecte de Jordi Batlle hauria d’estar acabat abans de vuit mesos. De moment, però, no s’hi ha mogut ni una pedra. Així que ja veurem.

La ministra de Cultura, en fi, va confirmar ahir l’anunciada clausura d’Andorra Romànica i de passada va aportar alguna pista sobre el futur de l’equipament de Pal. Segons Gelabert, l’era Torres –aquest és el nom de l’edifici que fins ara allotjava el centre d’interpretació– acollirà en el futur unes instal·lacions destinades a exposar-hi de forma temporal l’obra d’artistes del país. Els detalls d’aquest radical canvi d’orientació els coneixerem potser avui, que està previst que es presenti el pla de museus tan llargament covat –i anunciat– pel departament. Però d’entrada s’amunteguen les preguntes: conviurà aquesta nova sala d’exposicions amb l’espai situat als baixos d’Artalroc que el ministeri ha cedit a la Xarranca amb objectius aparentment similars? El fet que l’equipament de Pal estigui reservat als artistes locals, significa que només podran exposar aquí, i que per tant quedaran exclosos d’Artalroc, on els últims mesos han desfilat des dels Tallers d’art fins als fotògrafs Àlex Tena i Jaume Riba.

És veritat que en l’esquema esbossat ahir per Gelabert l’equipament escaldenc s’enfocaria preferentment cap a l’art contemporani, mentre que l’antic museu postal, a Ordino, es destinarà en endavant a exposar les col·leccions de Patrimoni cultural –començant per Una mirada interior, que ha recuperat el diguem-ne parament domèstic de Casa Rossell–, i que a Pal s’hi concentraran “artistes i artesans del país”, per dir-ho amb les paraules de la ministra. Però també ho és que l’art contemporani és un calaix de sastre on cap quasi tot i que bona part dels artistes en exercici –pensin només en els que s’han presentat a les últimes edicions dels Tallers d’art– s’hi poden encabir sense gaires dificultats.

Un altre detall que no s’escapa a ningú és el hàndicap de la distància, que ha jugat contra Andorra Romànica –un dels motius del trasllat és precisament la ubicació molt més cèntrica de Santa Coloma– i que no ajudarà precisament a donar visibilitat als artistes locals. El que sí que estarà satisfet és David Baró. El cònsol massanenc, que es va assabentar de les intencions del Govern de clausurar Andorra Romànica mentre seguia el discurs de Martí, tenia el compromís que Pal conservaria l’era Torres com a equipament cultural, i així sembla que serà. Una altra cosa és si amb el canvi hi ha sortit guanyant.

Gelabert, d’altra banda, també va confirmar ahir la intenció de construir un edifici de nova planta per al museu de l’automòbil, que s’aixecarà en un terreny de cessió aportat pel comú ubicat al davant del Rosaleda, entre l’aparcament exterior i la plaça dels Arínsols. El pressupost de l’any 2018 ja incorporarà una partida per redactar-ne el projecte, però no ens en fem gaires il·lusions, perquè la ministra ja advertia ahir mateix que molt probablement el nou museu no serà una realitat abans del 2019. Tanmateix, estiguin ben atents al pla de museus que coneixerem avui, i que pot deparar sorpreses.