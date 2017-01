Arvo Pärt: prohibit al cotxe

Feia més d’un quart de segle que Lluís i Gerard Claret no compartien caràtula: l’última vegada va ser al 1989, en temps del Trio de Barcelona i a compte del Triple Concerto de Beethoven. L’última vegada, és clar, fins a principis de mes, quan va aparèixer Arvo Pärt: piano and chamber music (Nibius), set peces i una horeta de música estrictament minimalista consagrada en aquest compositor estoni (Paide, 1935), una de les patums de la música contemporània. Que no els diu res? Potser sí i no ho sabien, perquè hi tenen especial debilitat els directors de cine, des d’Isabel Coixet a Gus van Sant, passant per Léox Carax i David Trueba. Tots ells l’han colat en alguna ocasió en les seves bandes sonores.

Els Claret comparteixen disc, en fi, amb el pianista sevillà Pedro Piqueras, que és de qui va sortir la idea. El van enregistrar el gener del 2016 a l’auditori de l’escola de música de Sant Cugat, i combina temes per a piano sol (Für Alina, Variationenzur Gesundung von Arinuschka) amb temes per a violí i piano (Fratres, Spiegel imspiegel), per a violoncel i piano (Fratres i Spiegel imspiegel, de nou) i també un trio (Mozart). I no, no és un error: Tant Fratres com Spiegel imspiegel les interpreten dues vegades: una, amb violí; l’altra, amb violoncel. De fet, diu Gerard, es podrien interpretar amb qualsevol instrumet melòdic, i fins i tot n’hi ha la versió per a orquesta de cordes, que és la que tocarà l’ONCA al Petit Palau amb el concertino Abel Tomàs.

Però aquesta és una altra història, i una estricta casualitat, diu. Vagi per endavant que no és aquest –i mira que ens ho temíem– un disc per al gran públic. Vegem-ho amb Fratres: després d’un començament “espectacular” –i que evoca vagament el de La musica notturna delle strade di Madrid, de Boccherini, sigui dit de passada– el piano es limita a dir un fraseig de suport i el violí (o el violoncel, recordin) van fent variacions sobre aquella única frase. I a Spiegel imspegel pasa el mateix. Si tenim en compte que aquesta última sobrepassa els deu minuts i que Fratres se’n va fins als 11’40”, comprendra el lector que, com diu Gerard, “ni és fàcil de tocar ni tampoc d’escoltar”. I és en aquesta cadència aparentment repetitiva –amanida, és clar, per una infinitat de variacions– en el que consisteix precisamant la música minimalista. Què vol dir, exactament, que no és “fàcil”? Acostumem a pensar, diu Gerard, que l’art proposa per definició una experiència “agradable”. I per què ha de ser sempre així? “No dic que la música d’Arvo Par no sigui agradable, sinó que hi ha compositors en què l’important és, en la meva opinió, que no et deixin indiferent: Arvo Part n’és un; el català Joan Guinjoan, un altre”.

Així que “minimalista”, més o menys “difícil” i, atenció, sorprenentment espiritual, per la crisi existencial que es veu que el compositor va patir a la mitjana edat –i que el va dur a submergir-se en les arrels de la música occdidental: cant gregorià i polifonia renaixentista, per començar, i no s’estranyin si hi detecten un so que els recorda al dring d’una campana: és a propòsit. I que convé escoltar en silenci, perquè resulta que sense arribar als límits estrambòtics de John Cage –recordin 4’33”–, Arvo Part també hi juga molt, amb els silencis, “i si l’escoltes al cotxe, per exemple, els silencis te’ls omple el rum-rum del motor”. De fet, diu que el disc el van haver d’enregistrar sencer una segona vegada per a la primera se’ls va colar un sorollet de fons, indetectable a oïda nua, que només va aparèixer a la taula de so: “Però vam repetir amb gust, perquè Arvo Part enganxa”.