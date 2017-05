Assumpta Mercader presenta dilluns a Encamp el llibre 'La dona que somiava mariatxis'

La biblioteca comunal d'Encamp acollirà dilluns a dos quarts de nou del vespre la presentació del llibre 'La dona que somiava mariatxis', de la narradora, actriu i titellaire Assumpta Mercader. Es tacta d'una recopilació de 21 contes per a adults que parlen de la societat en què vivim des d’una visió divertida, amb petits relats entrellaçats per parlar de les relacions personals i les reaccions que provoquen.

La narradora, actriu i titellaire Assumpta Mercader visitarà Encamp el pròxim dilluns 8 de maig per parlar del seu llibre ‘La dona que somiava mariatxis’, segons informa el comú d'Encamp. Es tracta d'una obra on ha recopilat 21 contes per a adults que parlen de la societat en què vivim des d’una visió més divertida.

Mercader, en les seves històries, fa servir la imaginació i les explica i provoca somriures agredolços als lectors i públic per tal de destapar emocions. Els petits relats estan entrellaçats per parlar de les relacions personals i les reaccions que aquestes relacions provoquen.

A la presentació, que tindrà lloc a la biblioteca comunal a les 20.30 hores, estaran presents els clubs de lectura de Sant Julià, de les Valls del Nord, de Canillo i d’Encamp, que ja fa dies que han preparat el llibre a les sessions que s’organitzen. A més, la presentació anirà acompanyada d’una guitarra elèctrica.