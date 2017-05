Cesc Gay conclou a Sornàs el rodatge andorrà de la sèrie ‘Félix’

El cineasta català Cesc Gay tanca avui onze setmanes de rodatge andorrà de la sèrie Félix. La ficció televisiva, un “thriller amb tocs romàntics i d’humor”, explica les aventures d’un escriptor argentí reconvertit en professor de literatura que busca la jove de la qual s’ha començat a enamorar amb Andorra com a teló de fons. “Hem passat més de tretze setmanes a Andorra, hem filmat a tot arreu, marxem cansats però feliços”, deia en un descans del rodatge que ahir va portar l’equip a Sornàs. El rodatge es trasllada la setmana que ve a Barcelona per als interiors, i s’allagarà fins a finals de juliol. Després s’haurà de muntar i s’espera que es pugui estrenar el primer trimestre del 2018. La sèrie, produïda per Movistar+, tindrà una durada de vuit capítols d’uns cinquanta minuts cadascun. “Fer una sèrie és molt cansat, és com fer tres pel·lícules i mitja”, diu Gay, que s’estrena en el format televisiu. Félix està protagonitzada pels actors Leonardo Sbaraglia, Pere Arquillué, Ginés García Millán i Mi hoa Lee. Sbaraglia encarna el protagonista principal, un argentí que viatja a Andorra quan descobreix que hi té un fill de cinc anys. Quan arriba al país coneix una dona que desapareix i llavors comença la seva recerca: “Rodant amb Gay, ni que sigui una sèrie, m’estic traient les ganes que tenia de rodar amb ell. És un dels directors més interessants del món, utilitza un llenguatge únic, hi ha pocs que toquin els temes amb tanta humanitat”. En relació a la sèrie, l’actor, ha apuntat que “té una gran humanitat i amb grans dosis d’humor, a més del suspens, però fonamentalment és la història d’un home que busca la dona que estima”.