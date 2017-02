Convenis a la carta, fórmula de futur

La fórmula la va estrenar l’any passat Ull-Nu, el festival audiovisual de joves creadors, amb un conveni a tres bandes que involucrava el ministeri de Cultura i el Comú de la capital i que li assegurava una aportació pública fixa –24.000 euros anuals– fins al 2018. L’invent, inèdit pel que tenia de compromís explícit amb una iniciativa diguem que privada i també pel que tenia de col·laboració entre dues administracions públiques, tenia com a objectiu garantir l’estabilitat del festival i permetre-li treballar a mitjà termini, sense dependre de la loteria de les subvencions de Cultura.

A la ministra, Olga Gelabert, i a la cònsol, Conxita Marsol, la fórmula els ha convençut tant que ahir van firmar un nou i molt similar conveni amb el Sax Fest, el festival internacional de saxo, que en aquesta cinquena edició tindrà lloc entre el 14 i el 24 d’abril, i és en l’opinió de Marsol molt possible que es repeteixi pròximament amb el festival internacional d’orgue, que les últimes edicions ha hagut de fer malabarismes per sobreviure. Es tracta, diu Gelabert, de donar suport a activitats “consolidades” i que per tant han demostrat una continuïtat i una projecció.

De passada, i en un efecte col·lateral gens negligible, s’allibera un bon pessic de la partida destinada a subvencions culturals: ni Ull-Nu ni el Sax Fest –i ja veurem què passa amb el festival d’orgue– concorreran aquest any, ni el que ve, ni l’altre, a la convocatòria d’ajuts del ministeri, que d’altra banda ha pujat aquest any de 100.000 a 150.000 euros. Així que oli en un llum, i una miqueta més de sentit comú en el pastís de les subvencions, on convivien (i conviuen) en alegre i poc comprensible promiscuïtat projectes estrictament professionals amb d’altres de rigorosament aficionats.

Però aquesta és una altra història. Pel que fa al Sax Fest, el conveni firmat ahir li reportarà en total 30.500 euros en aportacions públiques durant les tres pròximes edicions: 17.000 euros a càrrec del Govern –que fins ara hi participava a través d’Andorra Turisme (10.000 euros, l’últim any)– i els altres 13.500 del Comú, que l’any passat també hi va injectar 10.000 euros més per engegar el Walking Street Music. Un pessic, aquests 30.000 euros, que significa quasi la quarta part del pressupost total del festival –que el director artístic del Sax Fest, Efrem Roca, xifra en 110.000 euros– o, descomptades les aportacions en espècie, quasi la meitat del cost real, que s’enfila fins a 70.000 euros. Tot plegat, diu Roca, “ens aportarà seguretat i tranquil·litat, perquè sabrem des d’ara mateix la quantitat de diners de què disposarem, i no haurem de renegociar-ho cada any”.

A falta del cartell definitiu, que es presentarà les pròximes setmanes, la cinquena edició del Sax Fest tindrà dues novetats significatives: d’una banda, i després d’anys de rumiar com obrir-lo als estudiants del país que no tenien el nivell per concórrer a una competició de nivell professional –i que consti que ho diu el mateix Roca–, aquest any s’estrena el concurs jove, amb tres categories: fins als 12, fins als 15 i fins als 18 anys. També és nou de trinca el congrés de saxo baríton, amb vocació itinerant i que organitza el Baritone Institute –l’última edició va tenir lloc al Sax Open del 2015, celebrat a Estrasburg– i que convocarà un grapat d’especialistes de tot el món.

I és precisament per compensar aquest caràcter tan específic, tant del congrés com del concurs absolut, que el Sax Fest es va treure l’any passat de la màniga el Walking Street Music, concurs de bandes de carrer que va tenir una acollida extraordinària: “El Walking Street ha aportat una perspectiva molt més popular a un esdeveniment que per definició era molt especialitzat. I creiem que l’hem encertat perquè el festival ha sortit al carrer i ha arribat així a un sector del públic –del país i turistes– que d’una altra manera no s’hauria interessat pel Sax Fest.” I té raó. A la batalla campal d’aquesta edició, que tindrà lloc entre la Rotonda i la plaça Guillemó, hi participaran Los Mataos, Los Chalecos i la 101 Brass Band, amb Los Artistas del Gremio fora de concurs.