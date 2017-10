Crèdit obre el fons d’art i exposa ‘Dama con guante blanco’, de Pere Pruna

Crèdit Andorrà obre de nou el fons d’art amb una proposta de portes obertes amb reserva prèvia. La principal novetat d’aquestes jornades serà Dama con guante blanco, de Pere Pruna, però es tracta també d’una oportunitat no direm que única –perquè l’entitat obre de tant en tant la pinacoteca al públic– però sí rara de conèixer una mica més aquesta estupenda col·lecció, iniciada el 1987 i especialitzada en la pintura catalana dels segles XIX i XX, amb obres de Ramon Casas –atenció a l’autoretrat de mida natural, i a Rosarito, retrat de qui va ser la seva musa, model i finalment esposa, Júlia–; Nonell, amb la gitana reglamentària; Mir (Prats de Santa Coloma), i també Joaquim Vayreda, Francesc Masriera, Anglada Camarasa i Santiago Rusiñol. La col·lecció es completa amb la predel·la i una taula (L’aparició al mont Gàrgan) del retaule gòtic de Sant Miquel de Prats. I ja que hi són, aprofitin per visitar la col·lecció de rellotges catalans del segle XVIII, una raresa excepcional que no té res a veure amb Rusiñol, Mir i companyia però que té (també) un encant especialíssim.