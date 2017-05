David Bisbal clausurarà la festa major de la capital, el 7 d'agost a la vela del Cirque du Soleil

Ni Justin Bieber ni Shakira; el concert estrella de l'estiu a la capital el protagonitzarà David Bisbal, que clausurarà el 7 d'agost la festa major en un concert que molt probablement serà de pagament i que tindrà lloc a la vela del Cirque du Soleil.

Bisbal debutarà a la capital en el marc de la gira d'Hijos de la mar, el seu sisè àlbum d'estudi. I no serà l'únic triunfito que desfilarà aquest estiu per la capital: Manu Carrasco hi actuarà en un concert programat pels volts de la diada Meritxell. Així h va avançar aquest migdia Conxita Marsol en un programa de televisió. La cònsol ha avançat que molt probablement el concert de Bisbal serà de pagament, però a un preu "popular", i tot i que ha admès contactes amb els mànagers d'estrelles internacionals com ara Justin Bieber, Ariana Grande, Sahkira i Woody Allen, els ha descartat com a mínim per aquesta temporada: "Hi estem treballant i no sé si aquest any ho podrem tancar, però de cara a l'any que ve tenim ganes de fer-ho".