Del súper al museu

El CAEE exposa fins al 23 de setembre els gurus del pop art, amb Warhol, Lichtenstein i Keith Haring al capdavant.

Si es van perdre –o han oblidat– la retrospectiva que la traspassada sala de Govern a Bombers li va dedicar fa un decenni a Warhol, ara és el moment de recuperar el temps perdut. I gràcies al CAEE, que fins al 23 de setembre repassa en mig centenar d’obres i sota el lema de This Is Pop Art els noms clau del moviment als EUA, amb el trident titular al capdavant: Roy Lichstenstein (1923-1997), Keith Haring (1958-1990) i, naturalment, Andy Warhol (1928-1987), el guru, el visionari, l’home que va fer realitat el somni dels alquimistes medievals: convertir el plom en or. ¿O no ve a ser el mateix l’ocurrència estrambòtica d’anar al súper de la cantonada, agafar una llauna de sopa Campbell’s i elevar-la a la categoria d’obra d’art amb un truc tan senzill com genial: exposar-lo a una galeria?

Era l’any 1962, l’home patia una mena de crisi creativa, una amiga li va suggerir que explorés les possibilitats de la llauna, i ell s’ho va prendre seriosament: en va pintar una sèrie de 32, les va portar a Los Angeles i la cosa li va sortir rodona, perquè encara avui n’estem parlant. Al CAEE s’hi exposa, és clar, una serigrafia del 1980, però molts de nosaltres no tornarem probablement a tenir l’oportunitat de tenir un Warhol de debò a un pam dels nassos. Així que no els faci mandra, oblidin-se de la calorada i pugin fins al CAEE.

A més, la sopa Campbell’s està estupendament acompanyada: no hi falten dues serigrafies de Marilyn Monroe (1980), una altra de Mao (1972), un Jimmy Carter també del 1972 –aquest, un gravat– i la Sèrie Flash November 22 –Black Kennedy, Green Rifle i Pink Oswald (1963-1968). I no ens descuidem d’Electric Chair (1972). És a dir, el Warhol canònic que tots coneixem i que tots reconeixem, perquè es tracta en el fons d’això: mitomania i morbositat passades pel sedàs de les tècniques publicitàries –Warhol va començar la seva carrera com a il·lustrador– i una convicció a prova de tòpic. Val que feia mig segle que Duchamp havia fet una cosa similar –elevar a obra d’art un objecte d'ús quotidià– amb el cèlebre urinari. I ell sí que tenia mèrit: el mèrit del pioner. Però per alguna raó, l’invent de Warhol els va semblar als seus contemporanis la cosa més revolucionària, i encara dura.

Hem començat per Warhol perquè ell és sens dubte la icona del pop art. De fet, la millor obra de Warhol potser sigui haver-se convertit en una estrella pop. I el cas és que el molt noble objectiu de This Is Pop Art és repassar l’edat daurada d’un moviment que –ho diu la comissària, Lola Durán– va néixer als anys 50 a Anglaterra com a reacció a l’expressionisme abstracte de postguerra, massa espès, que de seguida va saltar als EUA i que aquí va trobar la terra de promissió: una societat que perdia l’oremus amb les estrelles de Hollywood, entregada al consumisme i educada –és un dir– pels mitjans de comunicació de masses. El collage, el fotomuntatge i la serigrafia; els colors plans, la bidimensionalitat i els grans formats: vet aquí les eines dels artistes pop.

Al costat de Warhol l’altre nom que ens surt sense rumiar-hi gaire és el de Lichstenstein: un altre visionari que en lloc de la llauna de sopa va trobar el cel obert en el còmic. Amb un tirabuixó més: a ell no li calia escriure una historieta sencera; en feia prou amb una vinyeta, amb la seva trama de punts de quadricomia. Per això era artista, i no historietista. I les seves obres, art, i no un tebeo. Al CAEE no hi ha la celebèrrima Obra mestra però sí Red Lamp, Merton Of The Movies i sobretot, sobretot, el tríptic As Open (1962), que és un Lichstenstein concentrat i arquetípic.

La tercera patum de This Is Pop Art és naturalment Haring, el més jove de tots i més aviat un epígon. Compareix amb la sèrie Apocal·lipsi (1988), amb textos de Burroughs i que va executar quan ja li havien diagnosticat la SIDA, la malaltia que el duria a la tomba. És, però, un Haring de llibre, amb les seves siluetes a retolador, que no té manies a retocar estereotips de la cultura occidental –la Mona Lisa, el Sagrat Cor– i que no s’oblida de posar-hi cullerades de les seves dèries particulars.

Tot el que precedeix, en fi, ho podíem donar més o menys per sabut. En canvi, no ho són tant, de sabuts –o gens– els altres tres noms de la mostra: Robert Rauschenberg (1925-2008) i Robert Indiana (1928), l’únic que encara és viu. I possiblement, el més sorprenent i suculent de tots: al CAEE hi atrerra amb la sèrie American Dream, un particular manual de circulació que reinterpreta la pintoresca i interminable proliferació de senyals de tràfic que trufen les carreteres americanes, i pensin només en la Ruta 66. Segons ell, “a Amèrica hi ha més senyals que arbres, més senyals que fulles; per això penso en mi mateix com en un pintor del paisatge americà”. I per acabar, Rauschenberg, el més hermètic, el menys evident, probablement el menys pop de tots.

Quan ho tinguin tot ben vist, en fi, estaran preparats per enfrontar-se amb un bagatge teòric i pràctic de primer nivell als caramels de Jenkell, els nets espavilats i oportunistes de la sopa Campbell’s. Gloriosa coincidència.