El cançoner andorrà d’Artur Blasco, per Sant Jordi

Fa un any es va tancar a l’estudi que té a Arsèguel i amb l’acompanyament del guitarrista francès Yannick Lopes –format al conservatori de París i deixeble del pedagog lleidatà Emili Puig– va enregistrar els temes que conformen Andorra: cançons de vetllades vora el foc. Un encàrrec de la Societat Andorrana de Ciències (SAC) nascut en les jornades sobre folklore del 2015, que el mateix Blasco va clausurar amb un recital de cançó autòctona, i que veurà finalment la llum just per Sant Jordi, segons confirmava ahir Àngels Mach. El disc inclourà una dotzena de cançons o bé inèdites o bé molt poc escoltades, diu el mateix Blasco, exhumades dels reculls de la musicòloga Eva Julián (Cançons eròtiques i de Carnaval i Danses tradicionals i populars), de l’obra ingent d’Esteve Albert i del no menys procel·lós Cançoner Popular, així com del monumental A peu pels camins del cançoner, que l’autor ha recollit al llarg de l’últim mig segle. Dotze temes que constitueixen, en fi, el gros del repertori estrictament andorrà “perquè no n’hi ha gaires més que aquests dotze”, diu, i entre els quals hi ha Les minyones de les Valls d’Andorra, El matí de Sant Joan i El traginer de Canillo. El disc, patrocinat pel Comú de Canillo i Crèdit Andorrà, es completa amb un llibret amb les lletres i partitures de les cançons il·lustrat amb fotografies de Jaume Riba. Constitueix una continuació de les vetllades vora el foc consagrades al Pirineu que Blasco i Lopes van enregistrar el 2013, i segueix les Cançons de captaires, ermitans i altra gent de pas, publicat l’any passat.