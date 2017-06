El comú d'Andorra la Vella afavoreix la documentació històrica amb la creació del Document del mes

La capital ha presentat aquest dijous un projecte relacionat amb la difusió del patrimoni documental de la parròquia, atès que cada 8 de juny se celebra el Dia internacional dels arxius. Per aquest motiu, el comú d'Andorra la Vella ha creat la iniciativa el Document del mes, que permetrà exposar trets curiosos o desconeguts de la capital, mitjançant les xarxes socials i el web del comú. Els ciutadans també poden presentar propostes al correu electrònic arxiu@comuandorra.ad.

'Els títols d'obligacions del préstec destinat a sufragar la construcció de l'aparcament Prat de la Creu': aquest ha estat el primer número del Document del mes, una iniciativa engegada per l'Arxiu comunal d'Andorra la Vella, per tal d'apropar diferents aspectes curiosos o desconeguts de la capital.

El projecte coincideix amb la celebració del Dia internacional dels arxius que cada any se celebra el 8 de juny. En aquest sentit i per commemorar aquest dia, el comú d'Andorra la Vella ha anunciat que cada mes s'editarà aquest document, per donar a conèixer la intrahistoria de la capital, que es difondrà mitjançant la web del comú i les xarxes socials.

El patrimoni documental històric d'Andorra la Vella serà el principal nexe d'unió d'aquesta nova iniciativa, en la qual es podran incloure llibres, díptics o qualsevol imatge gràfica d'interès cultural, polític o històric. Aquest primer títol s'ha basat en el context i l'explicació de la construcció d'una de les infraestructures més reconegudes en l'actualitat com és l'aparcament Prat de la Creu, que posteriorment va derivar en la creació de la plaça del Poble.

El document és un títol d'obligacions per un import de 5.000 pessetes cadascuna, per tal d'abordar un préstec de 78 milions de pessetes destinats a la compra del terreny sota el consolat d'Antoni Puigdellívol. Com a aspecte curiós, cal recalcar que la totalitat de les obligacions va ser adquirida per la Caixa de Pensions de Barcelona, davant la negativa dels bancs andorrans a fer el préstec. Aquests i altres documents començaran a sortir a la llum un cop al mes, gràcies a aquest projecte. A més, tothom qui ho vulgui també pot enviar les propostes o suggeriments al correu electrònic arxiu@comuandorra.ad.