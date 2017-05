El Cor Rock d'Encamp i Black Thursday ofereixen un concert aquest dissabte al Complex Esportiu i Sociocultural

El Cor Rock d'Encamp i la banda Black Thursday oferiran aquest dissabte 20 de maig un concert a les 21 hores a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp. D'una banda, es farà la presentació oficial de la nova formació Cor Rock d'Andorra i, de l'altra, servirà per finançar les despeses de viatge que el cor vol fer a Nova York. El preu de l'entrada serà de 10 euros i es poden adquirir a l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp i a la Valireta.

El Cor Rock d'Encamp i la banda encampadana de rock Black Thursday oferiran un concert el dissabte 20 de maig a les 21 hores, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp. L'objectiu de l'actuació és doble ja que, d'una banda, servirà per fer la presentació de la nova formació Cor Rock d'Andorra, una associació de recent creació que s'ha fundat amb la finalitat de donar continuïtat al projecte escolar, obrint el cant coral a membres a partir dels 16 anys.

D'altra banda, ajudarà a finançar l'estada cultural i artística a Nova York del cor de joves de l'escola andorrana, que té previst realitzar durant el mes de juny, complementant la campanya de micromecenatge endegada a través de la plataforma Verkami, que permetrà fer front a les despeses del viatge de cinc joves del conjunt coral.

Cal destacar que el projecte compta amb el suport del ministeri de Cultura, del comú d'Encamp i de la Societat de Drets d'Autors i Drets Veïns (SDADV), i que intenta aconseguir fer viatjar 25 joves de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp a Nova York, on podran actuar a l'ONU i a Times Square i treballar amb el compositor Jim Papoulis i Francisco Nuñez, director d'un dels millors cors de nens dels Estats Units, el Young People Chorus of New York.

