El diari BONDIA, patrocinador mediàtic d’‘Entre muntanyes’

Acompanyarem el documental sobre AINA fins a l’estrena, el 23 d’abril del 2018.

El diari BONDIA es va afegir divendres a l’aventura d’Entre muntanyes, el documental impulsat per un grup d’exmonitors d’AINA per deixar testimoni audiovisual dels principis i l’esperit que han inspirat els quatre decennis d’història de la casa de colònies. El rodatge es va allargar entre el 3 de juliol i el 23 d’agost, i el resultat són un centenar d’hores de metratge que tot just ara s’han començat a visualitzar. D’aquest oceà en sortirà un llargmetratge d’entre 60 i 80 minuts per on desfilaran naturalment els nens i joves que donen sentit al projecte d’AINA –des dels més petits, que s’estrenen a la casa de colònies, fins als més grans, que passen quinze dies d’agost convivint en un campament, passant pels mitjans, els senyors de la borda– i també els voluntaris que l’han fet possible com a monitors: els mateixos nens que quan fan els 18 anys decideixen tornar-hi, ara des de l’altre costat, “per donar el que ells han rebut i de forma totalment desinterassada”, diu Planella, ell mateix exnen, exjove i exmonitor d’AINA. Entre muntanyes ha conviscut amb tots ells durant cinc setmanes i a més ha anat a buscar el testimoni d’antics monitors, personal d’AINA, padrins de Canillo i, és clar, mossèn Ramon, l’ànima de tot plegat. Perquè és aquesta entrega “absolutament vocacional” dels monitors i de tothom que hi orbita al voltant, diu Planella, la que millor defineix l’esperit d’AINA.

Visionar aquest centenar d’hores, retallar-ho, donar-li coherència i editar-lo serà la feina dels pròxims mesos. L’estrena està prevista per al 23 d’abril als cines Illa Carlemany, i perquè tot arribi a bon port l’equip de producció, que completa Carla Altimir, ha començat la campanya de mecenatge a què ara s’uneix el BONDIA. Aquest diari col·laborarà en la captació de patrocinadors cedint espais publicitaris, i des del punt de vista informatiu seguirà de ben a prop la gestació del documental fins a l’estrena. Necessitaran tota l’ajuda perquè l’equip d’Entre muntanyes no es moca amb mitja màniga: el pressupost puja a 170.000 euros, que esperen completar amb el patrocini institucional i amb els ingressos provinents de l’explotació comercial del documental. L’equip tècnic, en fi, el completen Francisca d’Acosta i David Haro, a la direcció, Jorge Linares a la fotografia, i Camille Ibarra a la producció. Els auguris, de moment, no poden ser millors: “Ara mateix estem digerint un material que sabem que és molt potent; estarem a l’altura i farem una bona feina”. En tornarem a parlar. I ben aviat.