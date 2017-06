El Festival de Música Antiga tornarà el 2018 a la Margineda

El jaciment de la Margineda s’havia convertit en un clàssic del Festival de Música Antiga dels Pirineus (Femap) des que s’hi va estrenar, el 2013. Per això va causar certa sorpresa que aquest curs se n’hagués esborrat. Es tracta, però, d’una mena de reordenació del calendari, perquè el Femap tornarà el 2018 a la Margineda i en endavant ho farà amb periodicitat biennal. Així ho va avançar ahir el director del festival, Josep Maria Dutrén, en la presentació de les tres cites andorranes de la 7a edició, que arrenca per cert demà a la catedral de la Seu amb l’espectacle Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat. Pel que fa a nosaltres, la novetat d’aquest curs és l’estrena del cap de casa de Casa de la Vall, que el 13 d’agost acollirà el conjunt Fantasiant –Anna Casademunt i Marc de la Linde a la viola de gamba, i Igor Davidovicks a la tiorba– i un programa, Joye des Élysées, amb obres de Marais, Saint Colombe i Couperin. Serà en la tercera i última vetllada andorrana del Femap; la primera, el 6 d’agost a la casa d’Areny-Plandolit d’Ordino, que repeteix per quarta edició, amb John Potter, un dels tenors més prestigiosos de l’àmbit de la música antiga, i un programa que sota el lema From Dowland to Sting repassa tres segles de música britànica. La segona, el 6 d’agost al llac d’Engolasters, amb la mezzosoprano catalana Anna Alàs i l’Ensemble Daimonion, i el programa Monteverdi nei Monti Verdi, amb motiu del 450è aniversari del naixement del compositor italià. El ministeri de Cultura ha aportat 10.000 dels 450.000 euros a què puja el pressupost del Femap, que entre l’1 de juliol i el 28 d’agost programarà 49 concerts en 34 municipis.