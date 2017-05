El Liceu Comte de Foix s’endú tots els premis del RECcrea

Prop d’un centenar d’alumnes de 3r i 4t de segona ensenyança i un total de 22 pel·lícules han concorregut a la tercera edició del concurs de curtmetratges RECcrea, que convoquen Política Lingüística i l’associació Ull-Nu. El primer premi, dotat amb un val de compra de 700 euros, va ser per al curt Germanes per sempre, de Marina Francisca, Maria Visent i Selene Martín. El jurat en va destacar la posada en escena, el guió i les interpretacions. El segon, dotat amb 500 euros, va ser per a Aparences, de Pau Mas i Ismael Freitas, i el tercer, per a Sucre, de Marc Ossó, Mendi Noel, Christi-Paul Rodríguez i Artur Homs. Es dona el cas que tots els guanyadors són alumnes del Liceu Comte de Foix. Els tres curts guanyadors s’emetran pròximament per Andorra Televisió i es presentaran fora de concurs en la pròxima edició del festival Ull-Nu, el febrer que ve.