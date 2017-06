El ‘mapping’ dels frescos de Santa Coloma, en vint setmanes i per 131.000 €

El cap de Govern, Antoni Martí, en va començar a parlar al debat d’orientació política del 2015; la ministra Gelabert li va prendre la paraula al gener, en la presentació del projecte del nou espai expositiu dels frescos de Santa Coloma, que es construirà a la rotonda d’Enclar i que s’inaugurarà –segons Gelabert– el 2018; i la cònsol Marsol es va entusiasmar tant després d’una visita a Taüll, a principis d’abril, que va dir que el mapping de Santa Coloma podria ser una realitat l’any vinent.

Doncs resulta que tenia raó Marsol, perquè el Govern ha adjudicat a l’estudi Burzon & Comenge i a l’empresa Playmodes el projecte i l’execució del mapping dels frescos. El termini és de vint setmanes i l’import total puja a 131.000 euros, així que si tot va bé podríem estrenar mapping per Nadal. Abans fins i tot del que augurava Marsol. Per als neòfits en les noves tecnologies aplicades a la difusió del patrimoni, per mapping hi hem d’entendre la reproducció audiovisual d’una obra, en aquest cas els frescos de Santa Coloma, conjunt mural del segle XII que va ser arrencat –i venut– als anys 30 i que va ser adquirit el 2007 pel Govern pel mòdic preu de 3,5 milions d’euros. Els nou anys següents es van conservar al sarcòfag aquell –recorden?– de la sala d’exposicions del Govern, a l’antiga caserna de bombers, i l’abril del 2016 es van traslladar al taller de restauració del servei de Patrimoni, a Aixovall. S’hi estaran fins que l’espai expositiu de la rotonda d’Enclar sigui una realitat. L’any que ve, si hem de creure Gelabert.

Doncs a través del mapping –i de la investigació històrica que el complementa– es reconstrueixen virtualment les pintures en el seu hipotètic estat original, inclosos els buits que han deparat els vuit segles transcorreguts, i el resultat es projecta als murs del suport primigeni, en aquest cas l’absis i el frontal de Santa Coloma. Aquí és on veurem –projectats, recordin– el pantocràtor i el col·legi apostòlic; els originals s’exposaran a la rotonda. Si se’n volen fer una idea, provin el mapping de Taüll: se’n van encarregar també Burzon & Comenge i Playmodes, i el resultat –deu minuts de projecció– és espectacular, com comprovaran si tenen la paciència de buscar-ho. Una altra cosa és que, com en el cas del futur espai expositiu, el mapping arriba abans, i no després, del pla estratègic dels museus tantes vegades anunciat per la ministra. A aquest pas, quan finalment hi hagi pla ja no quedarà res per planificar: tot estarà dat i beneït.