El ‘mapping’ dels frescos, a l’abril

Regirarocs excavarà les tombes que van aparèixer a l’estiu al cementiri de Santa Coloma.

Semblava que era imminent, però no ben bé: el mapping dels frescos de Santa Coloma no obrirà fins a la primavera. No hi comptin per tant abans de l’abril del 2018. Així ho va confirmar ahir el ministeri de Cultura, i amb aquest retard potser hi tenen molt a veure les tombes que van aparèixer a l’agost al cementiri de l’església, quan el departament va ordenar que s’hi obrís una rasa a tocar del mur per fer-hi passar el cablejat de la fibra òptica i s’hi van topar les restes de fins a quatre enterraments. La intervenció va generar, segur que ho recorden, la corresponent polseguera perquè es tracta d’un espai de presumpció arqueològica i es va procedir sense el reglamentari projecte arqueològic i sense passar com és preceptiu pel Consell Assessor, segons va denunciar oportunament Velles Cases Andorranes. Des d’aleshores l’afer havia quedat en suspens fins que aquesta setmana el ministeri ha adjudicat l’excavació oficial a Regirarocs, per un import de 7.500 euros i amb un termini que espot allargar entre un mes i un mes i mig. A banda d’exhumar els quatre cossos, l’encàrrec consisteix a fer el seguiment dels treballs de remoció de la rasa i del que encara queda per excavar, entre el mur i l’absis. Entre una cosa i l’altra, el mapping, que havia d’estar llest al novembre –es va adjudicar al juny a l’UTE Burzon & Comenge i Playmodes per 131.000 euros i amb un termini de vint setmanes–, no estarà llest fins d’aquí mig any.