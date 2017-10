El Mariinski torna al Claror i Roig augura més intercanvis amb Sant Petersburg

Qui ens ho havia de dir: la setmana passada el Ballet de Moscou tornava a la capital, amb l’enèsim Llac dels cignes, i el 2 de novembre els que tornen són els solistes del teatre Mariinski de Sant Petersburg, una cosa així com l’NBA del ballet clàssic. Tornen a l’auditori Claror lauredià, on van debutar al febrer, de nou amb la primera ballarina, Julia Makhalina al capdavant, i Marat Shemiunov, l’estrella masculina del moment, “un sex symbol”. Ho diu Olga Kuznetsova, portaveu d’Andorra Parla Rus, l’entitat que ha fet possible el retorn del Mariinski tan sols vuit mesos després, juntament amb el Comú lauredià i el Centre de Suport a les Iniciatives Culturals i Socials de Sant Petersburg. El programa, encara per tancar, inclourà entre quinze i vint coreografies, amb una selecció de solos, duets i grups dels ballets canònics –al febrer van ser Carmen, Don Quixot i Le Corsaire–, danses tradicionals i coreografies contemporànies. Tot plegat, en dues parts de tres quarts d’hora cadascuna i sota el molt eslau lema d’Estels de les nits blanques. Fins aquí, la vetllada del 2 de novembre. Però és que a més el conseller de Cultura lauredià, Josep Roig, augurava ahir que aquest és només l’inici d’una gran amistat, perquè el 30 d’octubre desembarcarà al Centre de Congressos una exposició de fotografia sobre el món del ballet clàssic, cortesia també del Centre de Suport que dèiem abans, i sobretot, sobretot, el Comú està a punt de tancar la visita de l’Esbart Laurèdia a Sant Petersburg, que tindrà lloc –si es confirma– a finals de novembre i coincidint amb un festival de dansa tradicional que hi té lloc. Les entrades per al Mariinski, en fi, al preu de les grans ocasions (35 euros) i ja disponibles al Centre de Congressos i a MoraBanc.