El mercat del col·leccionista reobre dissabte a Escaldes

Definitiu: la Paperassa, el mercat del col·leccionista que des del 2008 fins al febrer del 2016 tenia lloc els dissabtes a la Rotonda i que la cònsol de la capital, Conxita Marsol, va liquidar un dia sense més explicacions, ressuscita dissabte a Escaldes. L’autorització va arribar fa quinze dies, i el nou mercat obrirà de fet els dos primers dissabtes de cada mes al passatge d’Arnaldeta de Caboet, just davant del parc infantil. De moment, amb quatre parades –llibres, postals, fotografia, monedes, bitllets, cromos, pins, estampes, fòssils i cotxes a escala– i fins a fi d’any, amb el compromís de renegociar les condicions quan expiri el termini i, si les dues parts hi estan d’acord, ampliar el mercat a tots els dissabtes del mes. Tot i que la primera opció era la plaça Coprínceps, els paradistes consideren la ubicació satisfactòria i confien a recuperar la clientela, òrfena de Paperassa l’últim any i mig.