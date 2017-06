El misteri de les mesures

La capital estudiarà aquesta estructura, avui a Casa de la Vall, i la retornarà al Cap del Carrer.

Ara fa tres anys, quan va presentar el seu últim llibre –L’Andorra de Pere Canturri–, lamentava amb certa agror el traspassat historiador el trist destí de les antigues mesures de la capital, que a mitjans dels anys 60 van ser retirades del seu emplaçament original, al Cap del Carrer, i traslladades als jardins de Casa de la Vall. Primer, rere l’arc de l’entrada principal, just a sota d’on avui hi ha una estupenda olivera. I aquí, deia Canturri, no hi estaven malament perquè algú havia tingut la bona pensada de col·locar-les a sobre d’un banc de pedra i, per tant, semblaven el que eren: unes mesures bladeres. El 2011, amb la inauguració del nou Consell General i la reordenació dels jardins, es veu que a algú altre li van fer nosa i que aquest algú altre va tenir l’ocurrència de tornar-les a traslladar: a la part posterior de Casa de la Vall, on són avui, semienterrades, de manera que en lloc d’unes mesures allò sembla més aviat –insinuava Canturri, amb tota la raó– un artefacte per fer-hi pipí i cosetes així.

Doncs ara que Canturri ja no hi és, el Comú s’ha decidit per fi a fer-li cas i avalua la viabilitat de traslladar de nou les mesures al Cap del Carrer. No seria –diu Fidel Solsona, tècnic de Recerca i Patrimoni de la capital– a l’emplaçament original perquè el Firal, l’espai cobert on havien estat secularment les mesures, es trobava al solar que avui ocupa el restaurant El Faisán. I tampoc no és del tot clar que hi tornin, al Cap del Carrer. Tot dependrà del que conclogui l’estudi per al qual ahir el Comú va convocar el reglamentari concurs. Amb un objectiu prioritari: saber alguna cosa concreta sobre les mesures, perquè la sorprenent realitat és que no n’existeixen referències documentals i que ningú –ni tan sols Canturri– en sap quasi res. Ni quin n’és l’origen –Sergi Mas les suposa medievals: del segle XIV? O del XVI, com les de la Seu, que daten exactament del 1579?–; ni quin era el seu objecte concret –tot i que Solsona sospita que a banda de mesurar el blat que després es portava al molí fariner també s’utilitzaven com a mitjà de pagament–; ni qui s’encarregava del funcionament i manteniment –el mostassà, com insinua Mas, o eren més aviat una concessió pública que el Comú arrendava a un particular com la carnisseria, l’hostal i el molí fariner–, ni fins quan van estar operatives. Tampoc si eren les úniques del país o n’hi havia hagut en altres parròquies. I molt menys, la capacitat.

Tot això és el que haurà de determinar l’estudi en qüestió. El més curiós del cas és que no estem parlant d’un pedrot qualsevol: les mesures de la capital són en qualsevol cas les úniques que s’han conservat al país, però és que, a més, a tot Catalunya només n’hi ha dos exemplars de comparables: les de la Seu, quasi monumentals, amb dos bancs, el més antic del 1579 i l’altre, del 1840, i tres embuts cadascun; i les de Montblanc, del 1752, molt més modestes i amb un sol embut. Les nostres, com veuen aquí al costat, en tenien dos. Encara els tenen, de fet, i com és de rigor desembocaven cadascun en una portella on es col·locava el sac amb el blat degudament mesurat. Però tot això encara són hipòtesis; ben aviat en sabrem la biografia de veritat. Pere Canturri hauria estat content.