El pastisser Jaume Vives, la directora Catherine Metayer i el fotògraf Jaume Riba, premis Àgora 2017

El passtisser Jaume Vives, mestre de pastissers i renovador de l’ofici, així com membre fundador de la primera Xarranca; Catherine Metayer, directora dels Petits Cantors des dels inicis, la Nit de Nadal del 1991, i fins avui, i Jaume Riba, el fotògraf més gran d’Andorra –gràcies al seu 1,88 d’altura, com ell mateix diu– van afegir ahir els seus noms als dels seus 37 antecessors al palmarès del premi Àgora Cultural, instituït el 2001 i que va estrenar –recordem-ho en el centenari del seu naixement– el pare Cebrià Baraut. L’entrega dels premis va tenir lloc ahir al vestíbul del Consell General, en el Dia de la Cultura i amb tres glossadors d’excepció: Sergi Mas va repassar la trajectòria visionària d’un emocionadíssim Vives, amic de Brossa, creador als anys 70 d’una Acadèmia internacional de pastisseria i autor d’un tractat sobre el noble ofici que ell va heretar per via paterna; Josep Dallerès, un dels homes clau en els inicis d’una aventura, la dels Petits Cantors, que contra pronòstic i contra els elements s’ha allargat de moment un quart de segle, la de Metayer; i Dúnia Ambatlle, la d’un massanenc que ha vist les seves fotografies publicades al National Geographic. Al Manifest, la ressuscitada Xarranca va fer una apologia del treball associatiu, interdisciplinari i transversal, i els interludis musicals van anar a càrrec del violoncel·lista Jordi Albelda i dels Petits Cantors. I tot plegat, precedit per una performance en què l’artista Emma Regada, convertida ella mateixa en poema visual i al millor estil del Joan Barril i el Joan Ollé de L’illa del tresor, es va mullar literlament per la cultura, submergint-se en una banyereta d’aigua. Llarga vida a Àgora.