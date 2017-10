El ‘Pessebre’, per (a) Nadal

Dirigirà la nova etapa del clàssic d’Esteve Albert: el 16 i 17 de desembre a la part alta d’Escaldes.

Diu que aquest tren ja havia passat en una ocasió i que llavors va haver de dir que no per motius d’agenda. Els artistes, ja ho saben. Però que no el podia deixar escapar de nou. Així que aquesta vegada Ester Nadal no s’ho va rumiar i va dir que sí “per intuïció, per passió i per amor”. Va dir que sí, és clar, al Pessebre vivent, el muntatge clàssic que Esteve Albert va aixecar a Engordany des del 1956 fins al 1962 i que Escaldes va ressuscitar el 2014. Les tres primeres edicions les va dirigir Irina Robles, i ara la substitueix Nadal, escaldenca practicant que per edat no va arribar a veure mai el Pessebre original però per a qui dirigir-lo, diu, “és una manera de tornar a les arrels”. Per fer-ho s’ha envoltat d’un equip de confiança, amb Borís Cartes com a ajudant de direcció i Lluís Cartes com a autor de “l’espai sonor”, que és com ara toca dir-ne del que sempre n’havíem dit acompanyament musical o, encara més simplement, música. Doncs no: ara, espai sonor.

Equip creatiu de banda, l’altra diferència respecte a l’edició del 2016 és que s’ha reduït de cinc a quatre el nombre de funcions, els dies 16 i 17 de desembre a la part alta d’Escaldes. Els assajos arrencaran el 20 d’octubre al Prat del Roure amb una lectura general del text amb els actors adults, i els menors de 16 anys s’hi incorporaran el 18 de novembre. Per participar-hi només cal inscriure-s’hi al departament de Cultura del Comú, i està previst que l’elenc complet l’integrin una vuitantena d’actors, entre adults (50) i menors (30). L’Esbart Santa Anna i els alumnes de l’escola de música del Comú completaran el repartiment. Vaja, que hi ha lloc per a tothom.

Nadal ha fet cas dels savis i ha optat per la via avui més revolucionària, que és mantenir-se fidel a la tradició. Partirà del text original d’Esteve Albert –el d’Engordany va ser, recordem-ho, el pare de tots els pessebres vivents que van venir després– i de les tres versions prèvies en què es va basar Robles, “perquè quan heretes una bona etapa el millor que pots fer és donar-hi continuïtat”. Però no serà fàcil, insisteix, “perquè treballem amb emocions i amb actors a-fi-ci-o-nats, i això exigeix el màxim de l’equip creatiu”. No s’hi incorporaran personatges nous, i de fet el que pretén Nadal és seguir al peu de la lletra el que el mateix Esteve Albert va deixar dit al llibret del Pessebre vivent, i que es pot resumir en una màxima estupenda: “Que no hi hagi actors, que els actors no siguin actors sinó gent del poble.”

Es tracta, insisteix la directora, d’evitar el teiatru per treballar –i aquí torna a cedir la paraula a Esteve Albert– “amb la il·lusió i la ingenuïtat, amb dignitat, veritat, senzillesa, noblesa i naturalitat: que els que hi participin ho facin perquè s’ho creuen, perquè tenen fe”. I deixant molt de marge a la improvisació, perquè –opina– després de tres edicions la gent ja ha fet seu el text, i de fet aquest era l’esperit original.

Així que l’aspecte més innovador de tot plegat serà molt probablement l’espai sonor de Cartes, que exercirà com a fil conductor entre les diferents escenes. El músic, compositor i col·laborador habitual de Nadal, crearà una “pàtina acústica” –així ho defineix ell– “amb una rítmica i una atmosfera que s’ajustin a cada quadre plàstic”. Una “partitura percutiva” –cosa lògica en qui és essencialment percussionista– “abans que no una música”, i en què s’aprofitaran les habilitats dels intèrprets: “Si tenim un actor que és bo tocant el bidó –per exemple–, doncs ho haurem d’explotar.”

Fins aquí, és clar, la declaració d’intencions. Tot això s’anirà concretant a partir del 20 d’octubre, quan arrencarà el nou Pessebre. La directora i els dos Cartes, Lluís i Borís, el compaginaran amb les funcions de l’Andorra de Max Frisch que dilluns van estrenar al teatre Romea de Barcelona i que dilluns recala –per cert– al Comunal. La lectura dramatitzada, d’acord, però és que no es pot tenir tot.