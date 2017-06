El pla de museus, pendent del Govern

Cultura hi està incorporant els retocs proposats pel consell de ministres, diu Olga Gelabert. Ara fa un any que es va començar a parlar del Pla Estratègic de Museus, que des d’aleshores apareix i desapareix, s’anuncia com a imminent i es perd immediatament després al calaix de les bones intencions... per tornar-ne a sortir al cap d’uns mesos. Doncs ahir va passar exactament això últim: segons la titular de Cultura, Olga Gelabert, si el patracol encara no s’ha presentat oficialment és perquè el consell de ministres –“Que l’ha vist de molt bons ulls”, assegura– hi va proposar un grapadet de “petites aportacions” que el departament està ara mateix incorporant al text definitiu. Així que la cosa sembla que no s’hauria de dilatar gaire. És clar que al març passat també va augurar que en qüestió d’un mes, mes i mig com a molt, el document veuria la llum. I som al juliol.

El Pla de museus, en fi, hauria de servir per rellançar els equipaments nacionals, que des de fa set anys registren un descens continu: des dels pocs més de 80.000 visitants del 2011 fins als pocs menys de 60.000 del 2016. En un lustre s’ha perdut un de cada quatre visitants. Entre les novetats que ja n’han transcendit hi ha la reconversió del Museu Postal: se n’ha digitalitzat la col·lecció, i els fons es concentraran a la primera planta de l’actual edifici, mentre que la planta baixa acollirà una exposició amb fons de la Casa Rossell i la casa d’Areny-Plandolit; en una línia similar, aquest últim equipament obrirà a l’anomenada sala Ramon Llull una botiga amb el marxandatge cultural que el ministeri pretén renovar. Caldrà veure també com encaixen en aquest document tant Radio Andorra, avui als llimbs, com el nou contenidor projectat per als frescos de Santa Coloma i el mapping d’aquest mateix conjunt mural també adjudicat. Finalment, una de les mesures que podria implementar el text és l’obertura dels monuments romànics al Nadal i la Setmana Santa, i no només a l’estiu com passa ara.

Pel que fa als entorns de protecció, diu Gelabert que el de Meritxell, aprovat al desembre, es publicarà de forma imminent, i que no hi ha hagut cap esmena; tan sols el bisbat va demanar “a títol informatiu” la perimetria dels santuaris. El següent, sense data, serà el de Sant Marc i Santa Maria, i a partir d’aquí, una incògnita. Això sí, el ministeri torna a mirar els arquitectes perquè l’ajudin a desencallar aquest dossier, i diu la ministra que pròximament firmaran un conveni perquè s’hi “impliquin”. Una implicació que, assegura, no consistirà a externalitzar la redacció dels entorns sinó a “col·laborar” en la redacció del plec de bases. El 2012, en fi, l’exministre Esteve va externalitzar mitja dotzena d’entorns per un valor total de 74.000 euros. Recordin que es van quedar al calaix, i ningú no ens ha aclarit mai si es van arribar a abonar, aquells diners.