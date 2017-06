El premi Carlemany redueix la dotació de 10.000 a 8.500 euros

L’edició d'enguany del premi Carlemany per al foment de la lectura redueix la dotació de 10.000 a 8.500 euros, ja que la Fundació Enciclopèdia Catalana ja no forma part de les entitats que doten el premi, segons informa el Govern, que ha convocat el guardó conjuntament amb el Grup 62. Cal dir que la publicació de l’obra guanyadora es farà de forma continuada per part de Columna Edicions, durant el mes de maig del 2018.

L’edició d'enguany del premi Carlemany per al foment de la lectura ja està convocada conjuntament pel Govern i el Grup 62. La Fundació Enciclopèdia Catalana ja no forma part de les entitats que doten el premi i és per aquest motiu que en aquesta edició es redueix la dotació de 10.000 euros a 8.500 euros. D’altra banda es preveu que la publicació de l’obra guanyadora es faci de forma continuada per part de Columna Edicions, durant el mes de maig de l'any vinent.

Els treballs aspirants han de tenir una extensió mínima de 120 fulls DIN A-4, (2.100 caràcters per full), per una sola cara i enquadernats, i s’han de presentar abans del 24 de juliol d'enguany a Columna Edicions, av. Diagonal 662-664. 08034 Barcelona, o per correu electrònic en un arxiu word o pdf (premicarlemany@grup62.com).

Les bases del premi Carlemany per al foment de la lectura 2017 es poden consultar als següents webs: http://www.cultura.ad/premis-i-concursos/premi-carlemany-per-al-foment-d... i https://www.grup62.cat/premis/premi-carlemany-per-al-foment-de-la-lectur....